Belediyeden ücretsiz Wi-Fi hizmeti: Tüm vatandaşlar kullanabilecek

Muğla Büyükşehir Belediyesi, çocuk oyun alanı bulunan parklara güvenlik kamerası sistemi kurmaya başladı.

Çalışmaların ilk aşaması, Menteşe ilçesinde gerçekleşti. İlk adım olarak Teyyare Meydanı Üretkent Parkı’nda kamera sistemleri kuruldu ve ardından Muğla 2000 Derneği Parkı’nda da çalışmalara başlandı. Büyükşehir Belediyesi, uygulamayı diğer ilçelerdeki çocuk oyun alanı bulunan parkları da kapsayacak şekilde yaygınlaştıracak.

ADLİ MERCİLERE DELİL OLARAK SUNULABİLECEK

Büyükşehir Belediyesi, proje çerçevesinde çocukların günlük güvenliğini öncelikli amaç olarak belirledi. Kurulacak güvenlik kameraları ile olası kazalar veya kaybolma gibi durumlara hızlı müdahale imkânı sağlanacak. Ayrıca sistem, çocuk istismarının önüne geçmede de önemli bir rol oynayacak. Kameralar caydırıcı bir unsur olarak işlev görürken, olumsuz bir durumda kaydedilen görüntüler adli mercilere somut delil olarak sunulabilecek.

​​​​​​​

ÜCRETSİZ Wİ-Fİ HİZMETİ DE SUNULACAK

İşlemler sona erdiğinde, parklar yalnızca güvenli bir oyun alanı olmakla kalmayacak; aynı zamanda vatandaşlara ücretsiz Wi-Fi hizmeti de sunulacak. Bu sayede hem çocuklar hem de aileler, parkları daha güvenli ve konforlu bir şekilde kullanabilecek.