Belediyeden ücretsiz Wi-Fi hizmeti: Tüm vatandaşlar kullanabilecek

Belediyeden ücretsiz Wi-Fi hizmeti: Tüm vatandaşlar kullanabilecek
Yayınlanma:
Muğla Büyükşehir Belediyesi, parklara güvenlik kameraları yerleştirirken, aynı zamanda vatandaşlara ücretsiz Wi-Fi hizmeti de sunacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, çocuk oyun alanı bulunan parklara güvenlik kamerası sistemi kurmaya başladı.

Çalışmaların ilk aşaması, Menteşe ilçesinde gerçekleşti. İlk adım olarak Teyyare Meydanı Üretkent Parkı’nda kamera sistemleri kuruldu ve ardından Muğla 2000 Derneği Parkı’nda da çalışmalara başlandı. Büyükşehir Belediyesi, uygulamayı diğer ilçelerdeki çocuk oyun alanı bulunan parkları da kapsayacak şekilde yaygınlaştıracak.

cretsiz-wifi.jpg

ADLİ MERCİLERE DELİL OLARAK SUNULABİLECEK

Büyükşehir Belediyesi, proje çerçevesinde çocukların günlük güvenliğini öncelikli amaç olarak belirledi. Kurulacak güvenlik kameraları ile olası kazalar veya kaybolma gibi durumlara hızlı müdahale imkânı sağlanacak. Ayrıca sistem, çocuk istismarının önüne geçmede de önemli bir rol oynayacak. Kameralar caydırıcı bir unsur olarak işlev görürken, olumsuz bir durumda kaydedilen görüntüler adli mercilere somut delil olarak sunulabilecek.

mugla.jpg​​​​​​​

ÜCRETSİZ Wİ-Fİ HİZMETİ DE SUNULACAK

İşlemler sona erdiğinde, parklar yalnızca güvenli bir oyun alanı olmakla kalmayacak; aynı zamanda vatandaşlara ücretsiz Wi-Fi hizmeti de sunulacak. Bu sayede hem çocuklar hem de aileler, parkları daha güvenli ve konforlu bir şekilde kullanabilecek.

Kaynak:ANKA

Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
Türkiye
ASSAN MSB’den nasıl izin aldı? Devlet FETÖ ile irtibatını 7 yıldır biliyormuş…
ASSAN MSB’den nasıl izin aldı? Devlet FETÖ ile irtibatını 7 yıldır biliyormuş…
Kırmızı ışıkta fren yapan TIR facianın eşiğine getirdi
Kırmızı ışıkta fren yapan TIR facianın eşiğine getirdi
Hukukçular isyan etti: Kutlanacak bir hukuk düzeni değil mücadele edilecek bir enkaz var
Hukukçular isyan etti: Kutlanacak bir hukuk düzeni değil mücadele edilecek bir enkaz var