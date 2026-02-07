Belediye emekçisinin feci ölümü! Çöp kamyonunun içinde can verdi

Denizli’nin Çal ilçesinde belediyeye ait çöp toplama aracında meydana gelen iş kazasında bir temizlik işçisi yaşamını yitirdi. Edinilen bilgilere göre, Çal Belediyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan 33 yaşındaki Ahmet Temiz, çöp toplama çalışması sırasında kamyonun arka bölümünde dengesini kaybetti.

Çöp konteynerini araca boşalttığı sırada yaşanan kazada Temiz’in kamyonun arka kısmına düştüğü ve burada sıkıştığı öğrenildi. Olayı fark eden çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE KARŞIN KURTARILAMADI

Ağır yaralı olarak ambulansla Çal Devlet Hastanesine kaldırılan Ahmet Temiz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Acı haber, mesai arkadaşları ve yakınlarını yasa boğdu. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlattığı ifade edildi. (AA)