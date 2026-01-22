Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2026 yılında silah altına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ve birlik yerleri belirlenmiştir. Sonuçlarınızı e-Devlet kapısı, askerlik şubeleri ve MSB Mobil Uygulaması üzerinden öğrenebilirsiniz."

Bedelli Askerlik Sınıflandırma Sonuçları Açıklandı



Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2026 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ve birlik yerleri belirlenmiştir.



Sonuçlarınızı e-Devlet kapısı, askerlik şubeleri ve MSB Mobil uygulaması üzerinden… pic.twitter.com/SGq9CSvYfB — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 22, 2026

BEDELLİ ASKERLİK YERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Bedelli askerlik yerini öğrenmek isteyen asker adayları, e-Devlet üzerinden, askerlik şubelerinden ya da MSB mobil uygulamasından öğrenebilir.

Bedelli askerlik yerleri belli oldu

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

1 Ocak – 31 Temmuz 2026 için zamlı bedelli askerlik ücreti 333 bin 88 TL olarak belirlendi.

HANGİ ŞEHİRLERDE BEDELLİ ASKERLİK VAR?

AMASYA - 15. ER EĞİTİM TUGAY KOMUTANLIĞI

Adres: General Hikmet Akıncı Kışlası, Yazı Bağları, Kışla Cd., 05100 Amasya Merkez/Amasya

Yazları sıcak ve kurak, kışları yağışlıdır. İlkbahar en çok yağış alan mevsimdir. Merzifon, Suluova, Gümüşhacıköy ve Hamamözü ilçeleri Bölgenin genel iklim özelliklerini yansıtmaktadır.

ANKARA - MAMAK MEBS OKULU VE EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI

Adres: Harman, Abdülhakhamit Cd., 06260 Mamak/Ankara

Kara ikliminin hüküm sürdüğü bu bölgede kış sıcaklıkları düşüktür, yaz ise sıcak geçer. En sıcak ay temmuz-ağustos, en soğuk ay ise ocak ayıdır.

ANTALYA - 3. PİYADE EĞİTİM TUGAY KOMUTANLIĞI

Adres: Mehmetçik Mh. aspendos bulvarı 3.piyade er eğitim tugayı, 07091 muratpaşa/Antalya

Antalya'nın Alara bölgesi kışın soğuk değildir. Akdeniz ikliminin hakim olduğu Antalya'da kışlar ılık ve yağışlıdır. Antalya'nın daha iç kesimlerinde ve dağlık bölgelerinde ise soğuk ve yarı-kara iklim tipi görülür. Antalya'da kış aylarında ortalama sıcaklık 10-15 derece arasında seyreder.

BİLECİK - JANDARMA EĞİTİM ALAY KOMUTANLIĞI

Adres: Bahçelievler, Eski Bursa Cd. No:24, 11000 Bilecik Merkez/Bilecik

Bilecik bölgesinde yazlar ılık, kurak ve açık ve kışlar çok soğuk, karlı ve parçalı bulutlu. Yıl içerisinde sıcaklık normalde -2°C ila 29°C arasında değişiklik gösterir ve nadiren -7°C altında ve 34°C üzerinde olur.

BURDUR - 58. PİYADE ALAYI

Adres: Karasenir Mah. Mustafa Şeref Blv. Merkez / Burdur

Burdur, Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde yer aldığından karasal iklim özellikleri görülür. Kışlar sert ve genellikle kar yağışlı, yazlar ise sıcak ve kurak geçer.

ERZİNCAN - 59. TOPÇU EĞİTİM TUGAY KOMUTANLIĞI

Adres: Kazım Karabekir Mh, Gazi Tümgeneral Davut Alâ Cd, 24050 Erzincan Merkez/Erzincan

Karasal iklimin hakim olduğu Erzincan'da kışları soğuk ve kar yağışlı iken yazları ise sıcak geçiyor.

HATAY - İSKENDERUN DENİZ ER EĞİTİM ALAYI

Adres: Mustafa Kemal, 31230 İskenderun/Hatay

Türkiye'nin yağışlı bölgeleri arasındadır. Genel olarak kışlar ılık ve yağışlı, yazlar sıcak ve kurak geçer.

ISPARTA - TERÖRİZMLE MÜCADELE EĞİTİM VE TATBİKAT MERKEZİ

Adres: Davraz Mah. 5902. Sok. Merkez / Isparta

Isparta'nın en sıcak ayları temmuz ve ağustos, en soğuk ayları ise ocak ve şubattır. Isparta'nın 30 yılı aşkın sıcaklık gözlemlerine göre, ilin yıllık ortama sıcaklığı (12,0 °C)'dir. İlde tespit edilen en yüksek sıcaklık, (38,7 °C), en düşük sıcaklık ise (-21,0 °C) dir.

İSTANBUL - MALTEPE İKMAL MALİYE OKULU EĞİTİM MERKEZİ

Adres: Aydınevler, Kışla Yolu Cd No:1A/1, 34854 Maltepe/İstanbul

İstanbul'un yazları sıcak ve nemli; kışları soğuk, yağışlı ve bazen karlıdır. Nem yüzünden, hava sıcak olduğundan daha sıcak; soğuk olduğundan daha soğuk hissedilebilir.

İZMİR - DENİZ ER EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, Poligon Mahallesi'nde yer alır ve denizcilikle ilgili temel eğitimler sunar.

Akdeniz iklim kuşağında kalan İzmir'de yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçmektedir.

KÜTAHYA - HAVA ER EĞİTİM TUGAY KOMUTANLIĞI

Adres: Perli, Alayunt Sk., 43100 Kütahya Merkez/Kütahya

Kütahya hava er eğitim tugayı Türkiye'deki tek hava er eğitim tugayıdır. Havacı olan tüm askerler eğitimini burada alır. kış aylarında iklimi soğuk ve nemlidir.

MANİSA: ALAŞEHİR ULAŞTIRMA PERSONEL OKULU VE EĞİTİM MERKEZİ

Adres: Yeni, Süleyman Demirel Blv. No:376, 45600 Alaşehir/Manisa

Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçer. Dağlık olan kuzey ve kuzeydoğu bölgesinde yazlar serin ve kışlar soğuk, bahar ayları ise geçiş özelliği gösterir. Güneşlenme potansiyeli yüksektir.

SAMSUN: 15. PİYADE TUGAYI 5. PİYADE EĞİTİM TABURU

Adres: İlyasköy Mah. Osmaniye Cad. Çavuş Eğitim Tabur Komutanlığı İlkadım / Samsun

İlçe iklimi, yazları sıcak ve yağışlı, kışları ılıman ve yağışlıdır. Yıllık ortalama en yüksek sıcaklık 18 °C, en düşük sıcaklık 14 °C ' dir. Yıllık ortalama sıcaklık 15 0 C'dir.

SEVK TARİHLERİ

05 Şubat 2026 05 Mart 2026 02 Nisan 2026 04 Haziran 2026 02 Temmuz 2026 06 Ağustos 2026 03 Eylül 2026 01 Ekim 2026 05 Kasım 2026 03 Aralık 2026

BEDELLİ ASKERLİK YERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Bedelli askerlik sonuçları yalnızca e-Devlet "Askerliğim" kapısı ve askerlik şubeleri üzerinden öğrenilecek. Sonuçlar için adaylar, herhangi bir belge beklemeksizin şu adımları izleyerek yerlerini öğrenebilecekler:

* e-Devlet Kapısı'na T.C. Kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın.

* Arama kısmına "Milli Savunma Bakanlığı" veya "Askerliğim" yazın.

* Karşınıza çıkan ekranda "Sınıflandırma Sonucu" veya "Celp Bilgileri" kısmından eğitim birliğinizi, celp döneminizi ve sevk tarihinizi görüntüleyin.