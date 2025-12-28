Bayraktar Kızılelma iki prototiple otonom kol uçuşu gerçekleştirdi

Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar KIZILELMA, yürütülen test faaliyetleri kapsamında iki farklı prototipin eş zamanlı görev icra etmesiyle yeni bir kabiliyet testini tamamladı. Çorlu’daki merkezde gerçekleştirilen uçuşta, iki insansız savaş uçağı otonom sistemler aracılığıyla havada koordine olarak "yakın kol uçuşu" yaptı. Bu test, dünya havacılık tarihinde iki insansız savaş uçağının otonom biçimde formasyon uçuşu gerçekleştirdiği ilk örnek olarak kayda geçti.

AKILLI FİLO OTONOMİSİ VE PROTOTİP ENTEGRASYONU

Çorlu'daki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde sürdürülen geliştirme çalışmalarında, Bayraktar KIZILELMA'nın üçüncü prototipi (PT3) ve beşinci prototipi (PT5) ardışık olarak havalandı. Baykar ekibinin geliştirdiği "akıllı filo otonomisi" algoritmalarının kullanıldığı testte, gökyüzündeki iki platformun birbiriyle tam eş güdüm içinde hareket etmesi sağlandı.

Otonom muharebe pilotu tarafından yönetilen süreçte, uçakların birbirlerine göre konumlarını bir lider komutasında otomatik olarak ayarlayarak formasyon uçuşunu (kol uçuşu) başarıyla tamamladığı raporlandı. Bu teknik ilerleme, normal şartlarda insanlı savaş uçakları tarafından icra edilen karmaşık hava görevlerinin, gelecekte otonom sistemlere aktarılabilmesi ve çoklu platformların ortak görev yapabilmesi adına kritik bir veri oluşturdu.

HAVA DEVRİYESİ (CAP) GÖREVİNDE DOĞRULAMA

Uçuş testi sırasında sadece formasyon değil, modern hava muharebesinin temel unsurlarından olan CAP (Combat Air Patrol - Hava Devriyesi) görevi de simüle edildi. Filo otonomisi yazılımları eşliğinde belirlenen bir rota üzerinde devriye uçuşu gerçekleştiren KIZILELMA prototipleri, hava savunma görevlerinin milli insansız savaş uçakları tarafından "filo halinde" yapılabilirliğini doğruladı.

KIZILELMA performans testini başarı ile tamamladı

Süreç boyunca insansız uçakların otonom karar mekanizmalari ve birlikte harekat süreçleri teknik ekiplerce yakından takip edildi. Testin başarısı, savaş uçaklarının belirli bölgeleri korumak ve önleme yapmak amacıyla üstlendiği görevlerin, ilerleyen dönemlerde KIZILELMA filolarınca otonom olarak gerçekleştirilebileceğini gösterdi.

MÜHİMMAT VE RADAR TESTLERİ İLE ÖNCEKİ KAZANIMLAR

Tamamen Baykar’ın öz kaynaklarıyla geliştirilen proje, kol uçuşu testinden önce mühimmat kabiliyetleri konusunda da tarihsel bir başarıya imza atmıştı. 29 Kasım tarihinde Sinop açıklarında gerçekleştirilen testte; ASELSAN tarafından geliştirilen MURAD AESA radarı ile hedefleme yapan KIZILELMA, TÜBİTAK SAGE imzalı GÖKDOĞAN görüş ötesi hava-hava füzesini kullanarak jet motorlu bir hava hedefini tam isabetle vurmuştu. Bu test, dünyada bir insansız savaş uçağının görüş ötesi füze ile hava hedefi imha ettiği ilk olay olarak kayıtlara geçmişti. Platformun akıllı filo otonomisi altyapısı sayesinde çoklu platformlarla koordineli harekat yeteneğini geliştirmeye devam edeceği belirtildi.

KÜRESEL İHRACAT VERİLERİ

Dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi konumunda olan Baykar, ihracat faaliyetlerini de sürdürüyor. Şirket, Bayraktar TB2 SİHA için 36 ülke, Bayraktar AKINCI TİHA için ise 16 ülke olmak üzere toplamda 37 ülke ile ihracat anlaşması imzalamış durumda.

SELÇUK BAYRAKTAR: DÜNYADA İLK DEFA

Gerçekleştirilen son testin ardından şirket yönetiminden de açıklamalar geldi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, teste dair paylaşımında, "Dünyada ilk defa! İki insansız savaş uçağı otonom yakın kol uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi!" ifadelerine yer verdi.

HALUK BAYKAR: TAKLİT EDEN DEĞİL TAKİP EDİLEN

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise projenin özgün geliştirme sürecine atıfta bulunarak, "Dünya havacılık tarihinde ilk kez iki insansız savaş uçağı otonom olarak yakın kol uçuşu gerçekleştirdi. Kopyalayan değil icat eden, taklit eden değil takip edilen..." değerlendirmesinde bulundu.