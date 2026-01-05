Başkentteki feci kazada ölü sayısı 2'ye çıktı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde Ayaş Bulvarı üzerinde meydana gelen feci trafik kazasında ölü sayısı 2'ye çıktı. Beton bariyere çarptıktan sonra minibüse savrulan otomobilde ağır yaralanan Sadık Keskin, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

4 Ocak 2026 tarihinde saat 01.00 sıralarında gerçekleşen kazada, S.Ç. idaresindeki 06 FT 6207 plakalı otomobil kontrolden çıkarak önce yol ayrımındaki beton bariyere, ardından H.S. yönetimindeki 06 EJT 417 plakalı minibüse çarpmıştı. Olay yerinde hayatını kaybeden Y.S. isimli kadının ardından, ağır yaralı olarak Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan marangoz Sadık Keskin de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

MEMLEKETİ ÇORUM’DA DEFNEDİLECEK

Hayatını kaybeden Sadık Keskin’in cenazesi, hastanedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından toprağa verilmek üzere memleketi Çorum’un İskilip ilçesine gönderildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü S.Ç.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kazadan yara almadan kurtulan minibüs sürücüsü H.S.'nin ifadesi alınırken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

