Başkent'te tefecilik operasyonunda 17 şüpheliye tutuklama

Yayınlanma:
Ankara'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 51 şüpheliden 17'si tutuklandı. Şüphelilerden 31'i, haklarında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılırken, 2'sinin gözaltına olduğu belirtildi.

Başkent'te POS cihazı tefeciliği yapıldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 51 şüpheliden 17'si tutuklandı.

YÜKSEK FAİZLE BORÇ VEREREK TEFECİLİK YAPILDIĞI İDDİASI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, yüksek faizle borç vererek tefecilik yaptıkları ve kredi kartlarından taksitle para çekip karşılığında yüksek faizle borç vererek POS tefeciliği yaptığı belirlenen 56 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

51 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından düzenlenen operasyonda, 51 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden biri, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 50 şüpheli ise mahkemeye sevk edildi.

17 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden 17'si tutuklanırken, 31 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. 2 şüphelinin ise gözaltında bulunduğu bildirildi.

Öte yandan, firari 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarının devam ettiği bildirildi.(DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

