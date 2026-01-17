Başkent beyaza büründü

Yayınlanma:
Ankara'nın yüksek kesimlerinde gece etkili olan kar yağışı, park, cadde ve araçları beyaz bir örtüyle kapladı. Bazı vatandaşlar kartopu oynarken, belediye ekipleri olası olumsuzluklara karşı önlem aldı.

Başkent Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kentin yüksek rakımlı bölgelerinde etkisini gösterdi. Yağış, gece saatlerinde zaman zaman yoğunlaşarak etkisini artırdı.

ankara-kar2.jpg

KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Gece boyunca devam eden yağış, İncek, Dikmen, Keçiören, Bağlıca ve Çankaya'nın yüksek kesimlerindeki parkları, caddeleri, sokakları ve araçları beyaz bir örtüyle kapladı.

ankara-kar.jpg

YURTTAŞLAR KARDA OYNAMAYA ÇIKTI

Kar yağışını fırsat bilen bazı vatandaşlar, gece saatlerinde kartopu oynayarak anları değerlendirdi. Öte yandan, Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışının yol açabileceği olumsuzluklara karşı tedbir almak için çalışmalarını sürdürdü.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

