Başkent beyaza büründü
Başkent Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kentin yüksek rakımlı bölgelerinde etkisini gösterdi. Yağış, gece saatlerinde zaman zaman yoğunlaşarak etkisini artırdı.
KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU
Gece boyunca devam eden yağış, İncek, Dikmen, Keçiören, Bağlıca ve Çankaya'nın yüksek kesimlerindeki parkları, caddeleri, sokakları ve araçları beyaz bir örtüyle kapladı.
YURTTAŞLAR KARDA OYNAMAYA ÇIKTI
Kar yağışını fırsat bilen bazı vatandaşlar, gece saatlerinde kartopu oynayarak anları değerlendirdi. Öte yandan, Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışının yol açabileceği olumsuzluklara karşı tedbir almak için çalışmalarını sürdürdü.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)