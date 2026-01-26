Başakşehir’de maskeli saldırı! Levyeyle cipe zarar verdi

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde bağlı Güvercintepe Mahallesi’nde, 11 Ocak Pazar günü meydana gelen olayda, mahalleye yürüyerek gelen kapüşonlu ve yüzü maskeli şüpheli, park halindeki cipe levye ile saldırdı. Şüpheli, aracın çeşitli yerlerine zarar verdikten sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Aracın sahibinin polis ekiplerine şikayette bulunması üzerine, ekipler olay yerinde incelemelerde bulundu. Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

O ANLARI ANBEAN KAYDETTİ!

Yaşanan saldırı, sokakta bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Söz konusu görüntülerde, kapüşonlu ve yüzü maskeli bir kişinin yürüyerek araca doğru geldiği, ardından elindeki levye ile araca saldırdığı aynı zamanda o anları cep telefonu ile kaydettiği ve sonrasında geldiği yöne doğru kaçtığı anlar yer aldı.

“YÜZÜ MASKELİ OLDUĞU İÇİN BELLİ OLMUYOR”

Yunus Emre Çoğalan, yaşanan olaya ilişkin "Gece saatlerinde 3.30 gibi, arkadaş geliyor levye ile vuruyor. Cama, aynaya ve kapıya, sonra tekrar koşarak gidiyor. Yüzü maskeli olduğu için belli olmuyor. Düşman olduğumuz biri yok. Sadece bizim araca zarar veriyor. Telefonla videosunu çekiyor kırarken, levye ile vuruyor" ifadelerine yer verdi.



