Diyarbakır'da hakim ve savcıların bulunduğu lojmanın yanına EYP atılma anı ortaya çıktı

Yayınlanma:
Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde 24 Ocak'ta, hakim ve savcıların bulunduğu lojmanların yakınındaki bir sitenin bahçesine el yapımı patlayıcı (EYP) atıldığı ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde, hakim ve savcıların ikamet ettiği lojmanlara çok yakın bir mesafede bulunan sitenin bahçesine el yapımı patlayıcı (EYP) atıldı. Akşam saatlerinde gerçekleşen olayda şans eseri herhangi bir yaralanma meydana gelmedi.

PATLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

24 Ocak’ta yaşanan olayın şiddeti güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce fırlatılan düzeneğin bahçeye düşmesinden kısa süre sonra infilak ettiği ve bölgeden yoğun dumanların yükseldiği görüldü. Patlamanın sesi çevredeki binalarda kısa süreli paniğe yol açtı.

GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATILDI

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi.

Polis, çevrede inceleme yaparken, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmanın da sürdüğü belirtildi.

Diyarbakır'daki bombalı saldırı girişimine 13 gözaltıDiyarbakır'daki bombalı saldırı girişimine 13 gözaltı

DİYARBAKIR EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE DE EYP'Lİ SALDIRI

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne dün bombalı saldırı gerçekleştirilmişti. Valilikten yapılan açıklamada, dün saat 20.15 sıralarında İl Emniyet Müdürlüğü ana hizmet binasının vatandaş girişinin bulunduğu yola el yapımı patlayıcı atıldığı açıklanmıştı. Olay yeri ve çevresinde uzman ekipler tarafından yapılan çalışmada; EYP'nin herhangi bir hasara yol açmadığı tespit edilmişti. Başlatılan soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

