Diyarbakır'daki bombalı saldırı girişimine 13 gözaltı

Yayınlanma:
Son dakika haberi... Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne dün gerçekleştirilen bombalı saldırının ardından bugün olayla ilgili 13 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır Valiliği, dün saat 20.15 sıralarında İl Emniyet Müdürlüğü ana hizmet binasının vatandaş girişinin bulunduğu yola el yapımı patlayıcı atıldığını açıklamıştı.

Yapılan ilk incelemede, yüzleri maskeli 2 şüphelinin olay yerinden hızla ara sokaklara kaçtığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

"25.01.2026 günü saat 20.15 sıralarında, İl Emniyet Müdürlüğümüz Ana Hizmet Binasının vatandaş girişinin bulunduğu yola el yapımı patlayıcı atılmıştır. Yapılan ilk incelemede, olayın ardından yüzleri maskeli 2 şahsın olay yerinden hızla ara sokaklara kaçtıkları tespit edilmiştir.

Olay yeri ve çevresinde uzman ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda el yapımı paylayıcının herhangi bir hasar oluşturmadığı belirlenmiştir. Faillerin kimliklerinin tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışmalar güvenlik birimlerimiz tarafından titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay yeri ve çevresinde uzman ekipler tarafından yapılan çalışmada; EYP'nin herhangi bir hasara yol açmadığı tespit edildi. Başlatılan soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

