Son Dakika | Diyarbakır'da el yapımı patlayıcı alarmı! Valilikten açıklama

Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika haberi... Diyarbakır Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binasının girişine el yapımı patlayıcı atıldığını açıkladı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası'nın vatandaş girişinin bulunduğu yola maskeli 2 kişi tarafından el yapımı patlayıcı atıldı.

Patlayıcı herhangi bir hasara yol açmadan ekiplerce imha edilirken, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

  • "İl Emniyet Müdürlüğümüz Ana Hizmet Binasının vatandaş girişinin bulunduğu yola el yapımı patlayıcı atılmıştır Olayın ardından yüzleri maskeli iki şahsın kaçtıkları tespit edilmiştir Faillerin kimliklerinin tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir"

whatsapp-image-2026-01-25-at-10-39-51-pm.jpeg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

