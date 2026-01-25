Son Dakika | Diyarbakır'da el yapımı patlayıcı alarmı! Valilikten açıklama
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika haberi... Diyarbakır Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binasının girişine el yapımı patlayıcı atıldığını açıkladı.
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası'nın vatandaş girişinin bulunduğu yola maskeli 2 kişi tarafından el yapımı patlayıcı atıldı.
Patlayıcı herhangi bir hasara yol açmadan ekiplerce imha edilirken, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlatıldı.
Olayla ilgili Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada şunlara yer verildi:
- "İl Emniyet Müdürlüğümüz Ana Hizmet Binasının vatandaş girişinin bulunduğu yola el yapımı patlayıcı atılmıştır Olayın ardından yüzleri maskeli iki şahsın kaçtıkları tespit edilmiştir Faillerin kimliklerinin tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir"
