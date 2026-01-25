Son Dakika | Diyarbakır'da el yapımı patlayıcı alarmı! Valilikten açıklama

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası'nın vatandaş girişinin bulunduğu yola maskeli 2 kişi tarafından el yapımı patlayıcı atıldı.

Patlayıcı herhangi bir hasara yol açmadan ekiplerce imha edilirken, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada şunlara yer verildi: