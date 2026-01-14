Barış Boyun çetesinin üst düzey ismi Irak'ta yakalandı!

'Yeni nesil' suç örgütü olarak tanımlanan çeteler arasında yer alan Barış Boyun Çetesi'ne yönelik düzenlenen operasyonlarda örgüt yöneticilerinden 'Meylo' lakaplı Mirhan Aygün, Kuzey Irak'ta yakalandı. Türkiye'ye getirilen Aygün, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İtalya’da tutuklu bulunan Barış Boyun'un üst düzey isimlerinden ‘Meylo’ kod adlı firari Mirhan Aygün., Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyeti’nin ortak operasyonuyla Kuzey Irak'ta yakalanarak Türkiye’ye getirildi. 'Barış Boyun' çetesine yönelik iddianamede, çete yöneticileri arasında gösterilen Aygün iki yıldır aranıyordu.

Barış Boyun çetesine yeni iddianame: Yüzlerce suç binlerce yıl ceza talebi...Barış Boyun çetesine yeni iddianame: Yüzlerce suç binlerce yıl ceza talebi...

IRAK'TA SAKLANIYORMUŞ

Serbesiyet'in haberine göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Barış Boyun çetesinde yöneticilik yaptığı belirtilen ve 2’si kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, 9’u yağma amaçlı tehdit, 7’si genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, kundaklama, yağmaya teşebbüs, 6136 sayılı ateşli silahlar kanununa muhalefet olmak üzere 22 suça karışan 'Meylo' kod adlı firari Mirhan Aygün’ün Irak'ın Kuzey bölgesinde saklandığı tespit edildi.

Dövizci Mustafa Ak ve Bakırköy’de bulunan Balkon Kafe isimli iş yerine düzenlenen silahlı saldırılarda da adı geçen Aygün'ün gizlendiği adres tespit edilerek operasyon düzenlendi. Operasyonun ardından gözaltına alınan Aygün yakalanmasının ardından Türkiye’ye getirildi.

TUTUKLANDI

Aygün'ün İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

