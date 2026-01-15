Bangladeş'ten İstanbul'a böbrek ticareti! Doktor beklerken polisle karşılaştılar

Bangladeş’te yaşayan 65 yaşındaki bir böbrek hastası, yasa dışı organ ticareti yapan bir çeteyle anlaşarak Türkiye’ye geldi. Şişli’de özel bir hastaneye başvuran şahıslar, donör ile hastanın "teyze-yeğen" olduğunu iddia eden sahte belgeler sundu. Ancak nakil öncesi toplanan Etik Kurulu’nun mülakatı sırasında, şüphelilerin aile ilişkilerine dair sorulara çelişkili yanıtlar vermesi üzerine durum polise bildirildi.

AMELİYAT MASASI YERİNE EMNİYETE GİTTİLER

Star Haber'de yer alan habere göre, İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ekipleri, hastane yönetimiyle koordineli bir plan hazırladı. Ameliyat için hastaneye davet edilen yaşlı kadın ve beraberindekiler, doktor beklerken karşılarında polis ekiplerini buldu. Operasyonda böbrek hastası kadın, aracı ve donör olduğu belirlenen şahıs gözaltına alındı.

Polise mobbing isyan ettirdi! Ali Yerlikaya'dan yanıt istedi

236 BİN LİRALIK "BÖBREK" PAZARLIĞI

Emniyetteki sorguda, tarafların yasa dışı nakil için 5 bin 500 dolara (yaklaşık 236 bin TL) anlaştıkları ortaya çıktı. İşlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.