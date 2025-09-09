Balkondan sokağa çöp attılar tepki gösteren temizlik işçisini dövdüler!

Balkondan sokağa çöp attılar tepki gösteren temizlik işçisini dövdüler!
Yayınlanma:
Adana'da bir apartmanın ikinci katından sokağa çöp atan iki kişi kendilerine tepki gösteren temizlik işçisini darp etti. Şüpheliler gözaltına alındı.

Adana’da apartmanın ikinci katından sokağa çöp atan Y.Ö. ile oğlu S.Ö., kendilerine tepki gösteren belediye temizlik işçisini darp etti.

Olay, sabah saatlerinde Seyhan'a bağlı Barış Mahallesi’nde meydana geldi. Y.Ö., iddiaya göre, apartmanın 2’nci katındaki evlerinin balkonundan sokağa çöp attı.

Bu sırada sokakta temizlik yapan Seyhan Belediyesi’nde görevli işçi Ulaş A., Y.Ö.’ye tepki gösterdi.
Bunun üzerine oğlu S.Ö. ile sokağa çıkan Y.Ö., tartıştıkları işçiyi tekme ve yumruklarla darbetti. Ulaş A. aldığı darbelerle yere yığılırken, Y.Ö. ile oğlu S.Ö. ise kaçtı.

SALDIRGANLAR GÖZALTINA ALINDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ulaş A., ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Ulaş A.’nın şikayeti üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Y.Ö. ile S.Ö.’yü gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

