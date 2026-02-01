Balıkesir'de yollar göle döndü

Yayınlanma:
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle döndü, evlerin bodrum katlarını su bastı.

Burhaniye ilçesinde hafta boyunca etkili olan ve zaman zaman şiddetini artıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İlçede; cadde ve sokaklar göle döndü, mazgallar tıkandı.

burhaniyede-saganak-2.jpg

SU BASKINLARI YAŞANDI

Özellikle alçak kesimlerdeki evlerin bodrum katlarını ve bahçelerini su bastı. Sürücüler, araçları ile suyla dolu yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

burhaniyede-saganak-3.jpg

Belediye ekipleri bölgede suların tahliyesi için çalışma başlattı. Öte yandan, Ören Sahili’nde Karınca Deresi'nden gelen çamurlu denize karışması sonucu deniz suyu kahverengiye büründü.

Aydın’da sağanak hayatı felç etti: Yollar göle döndüAydın’da sağanak hayatı felç etti: Yollar göle döndü

ADANA'DA METREKAREYE 138 KİLO YAĞIŞ DÜŞTÜ

Adana'da önceki gün su taşkınlarına neden olan sağanakta metrekareye 138 kilo yağış düştüğü bildirildi. Ayrıca, su baskınlarının en yoğun görüldüğü ilçe 733 vakayla Yüreğir oldu.

adanada-metrekareye-138-kilo-yagis-dust-1144275-339747.jpg

Seyhan’da 553, Sarıçam’da 115, Çukurova’da 64, Ceyhan’da 9, Tufanbeyli'de 5, Kozan ve İmamoğlu’nda ise 1 vaka meydana geldi.

Kaynak:DHA

