Balıkesir'de yollar göle döndü

Burhaniye ilçesinde hafta boyunca etkili olan ve zaman zaman şiddetini artıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İlçede; cadde ve sokaklar göle döndü, mazgallar tıkandı.

SU BASKINLARI YAŞANDI

Özellikle alçak kesimlerdeki evlerin bodrum katlarını ve bahçelerini su bastı. Sürücüler, araçları ile suyla dolu yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Belediye ekipleri bölgede suların tahliyesi için çalışma başlattı. Öte yandan, Ören Sahili’nde Karınca Deresi'nden gelen çamurlu denize karışması sonucu deniz suyu kahverengiye büründü.

Aydın’da sağanak hayatı felç etti: Yollar göle döndü

ADANA'DA METREKAREYE 138 KİLO YAĞIŞ DÜŞTÜ

Adana'da önceki gün su taşkınlarına neden olan sağanakta metrekareye 138 kilo yağış düştüğü bildirildi. Ayrıca, su baskınlarının en yoğun görüldüğü ilçe 733 vakayla Yüreğir oldu.

Seyhan’da 553, Sarıçam’da 115, Çukurova’da 64, Ceyhan’da 9, Tufanbeyli'de 5, Kozan ve İmamoğlu’nda ise 1 vaka meydana geldi.