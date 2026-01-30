Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı verilere göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 10.40'da meydana gelen deprem yerin 6.2 kilometre derininde gerçekleşti.

AFAD 3.8 OLARAK DUYURDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) aktardığı verilere göre de Balıkesir'de meydana gelen depremin büyüklüğü 3.8 olarak ölçüldü.

Saat 10.40'da meydana gelen deprem yerin 8.59 kilometre derininde gerçekleşti.

SABAH DA GERMENCİK SALLANMIŞTI

Aydın'ın Germencik ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 3,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Prof. Dr. Ahmet Ercan, meydana gelen 3,7 büyüklüğündeki deprem sonrası sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunmuş, söz konusu depremin sürpriz olmadığını ve daha önce işaret ettiği deprem odağında gerçekleştiğini ifade etmişti.

Ercan, depremin küçük olmasına rağmen sürecin devam ettiğini vurgulayarak, "Bu bölge daha büyük bir deprem yapmak için gerilmeye sürdürecek. Kaldı ki buradaki jeotermal enerjinin kaynağı da depremlerdir. İleride Aydın ilinde bu depremleri deneyimleyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

