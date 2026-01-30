Ahmet Ercan sabahki depremin ardından daha büyüğü için uyardı

Yayınlanma:
Prof. Dr. Ahmet Ercan, Aydın’ın Germencik ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 3,7 büyüklüğündeki depremin beklenen bir noktada oluştuğunu belirterek, bölgenin daha büyük bir deprem için gerilmeye devam ettiğini söyledi

AFAD, bu sabah saat 06.17'de Aydın Germencik'te yerin 7 kilometre derinliğinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem olduğunu açıkladı.

Prof. Dr. Ahmet Ercan, Aydın’ın Germencik ilçesinde meydana gelen 3,7 büyüklüğündeki deprem sonrası sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Ercan, söz konusu depremin sürpriz olmadığını ve daha önce işaret ettiği deprem odağında gerçekleştiğini ifade etti.

g-4eftlxkaeigv5.jpg

"BEKLENEN KONUMDA OLUŞTU"

Ercan, 2020 yılında meydana gelen Kuşadası–Sisam depremine dikkat çekerek Germencik hattını işaret etti:

"Bu sabah Aydın Germencik’te 3,7 büyüklüğünde bir depremcik oldu. 2020 Kuşadası–Sisam M6,9 depreminden sonra, yeni deprem odağının Aydın–Germencik olacağını söylemiştim. Bugün 06.17’de Balatçık Germencik’te olan M3,7’lik depremcik beklenen konumda oluşmuştur."

"BÖLGE DAHA BÜYÜK BİR DEPREM İÇİN GERİLİYOR"

Ercan, depremin küçük olmasına rağmen sürecin devam ettiğini vurguladı:

  • "Bu bölge daha büyük bir deprem yapmak için gerilmeye sürdürecek. Kaldı ki buradaki jeotermal enerjinin kaynağı da depremlerdir. İleride Aydın ilinde bu depremleri deneyimleyeceğiz."

g-4bf2zw4aaxy3i.jpg

EN GÜVENLİ İLÇELERİ SIRALADI

Deprem yıkımları açısından Aydın’daki görece güvenli ilçeleri de paylaşan Ercan, şu değerlendirmede bulundu:

  • "Deprem yıkımları bakımından Aydın’ın en güvenli ilçeleri; Kuşadası, Didim, Karpuzlu, Çine, Koçarlı, Bozdoğan, Yenipazar, Karacasu’dur."

SULAK OVALARDAN UZAKLAŞIN

Yerleşim tercihlerine ilişkin uyarılarda bulunan Ercan, özellikle zemin yapısına dikkat çekti:

"O nedenle verimli sulak ovalardan uzaklaşın, daha kuzeyde Aydın dağlarına yakın sağlam yerde, sağlam yapılarda oturun."

"ŞEHİR HASTANESİ EN SAKINCALI YERDE"

Aydın Şehir Hastanesi’nin konumuna da değinen Ercan, eleştirisini şu sözlerle dile getirdi:

"Geçen gün törenle açılan Aydın’ın şehir hastanesi ne yazık ki en sakıncalı yerde yapılaşmıştır. Bilimin yolundan ayrılmayın. Kırık, değil sarsıntı yıkar."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

