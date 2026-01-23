Balıkesir'de 3.9 büyüklüğünde deprem!
Kandilli Rasathanesi, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 16.41'de meydana gelen deprem yerin 8.5 kilometre derininde gerçekleşti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 23, 2026
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) https://t.co/V1Zj5jpn0j
23.01.2026, 16:41:41 TSİ
Büyüklük: 3.9
Derinlik: 8.5 km#Kandilli
Ahmet Ercan 'kudurdu' dedi: Balıkesir'deki deprem fırtınasına o da şaşırdı
DEPREM ÇANTASINDA NELER OLMALI?
Deprem, ülkemizin sıkça karşılaştığı doğal afetlerden biri olup, ne zaman gerçekleşeceği öngörülemeyen, önemli ve tehlikeli bir durumdur. Bu nedenle, olası bir deprem anında hayatta kalmak, sonrasında ise güvenli bir şekilde yaşamın devam ettirilebilmesi ve temel ihtiyaçlara hızlı bir şekilde ulaşılabilmesi için önceden hazırlıklı olmak büyük önem taşır.
Deprem çantasında bulundurulması gereken malzemeler
İçilebilir su
Konserve ve paketli gıdalar
İlk yardım malzemeleri
El feneri ve yedek pil
Radyo
Düdük
Kişisel hijyen ürünleri
Yedek giysi
Battaniye
Kimlik ve para