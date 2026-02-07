Balıkesir Sındırgı'da 4.1 büyüklüğünde deprem! AFAD açıkladı
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem olduğunu açıkladı. Deprem yerin 6.84 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi de depremi 4.0 büyüklüğünde ölçerken derinliği 9.1 kilometre olarak ölçü. Sırasıyla AFAD ve Kandilli'nin verileri şöyle:
AFAD: Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2026-02-07
Saat:09:41:20 TSİ
Enlem:39.23389 N
Boylam:28.09861 E
Derinlik:6.84 km
Kandilli: LAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
07.02.2026, 09:41:30 TSİ
Büyüklük: 4.0
Derinlik: 9.1 km
AHMER ERCAN SINDIRGILILAR USANDI DEMİŞTİ
Ahmet Ercan, geçtiğimiz ay yine sarsılan Sındırgı için şu paylaşımı yapmıştı:
"SINDIRGI’DA SÜREN DEPREM KASIRGASI 00.24’de M5,2’lik bir artçı deprem üretti. Artçının artçıları sürecektir. Ancak M4,5’u geçmesi beklenmez. Sındırgı’da yerkabuğu şaşırtıcı biçimde gergin. Gerginlik güneydoğuya kayıyor. Umarız bu geceki M5,2’lik boşalma ile M6,1 lük depremle 2025 Ağustosundan beri süren sarsıntılar artık durur. Biz ve Sındırgılılar sarsıntılardan usandık."