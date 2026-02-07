İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem olduğunu açıkladı. Deprem yerin 6.84 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi de depremi 4.0 büyüklüğünde ölçerken derinliği 9.1 kilometre olarak ölçü. Sırasıyla AFAD ve Kandilli'nin verileri şöyle:

AFAD: Büyüklük:4.1 (Mw)

Yer:Sındırgı (Balıkesir)

Tarih:2026-02-07

Saat:09:41:20 TSİ

Enlem:39.23389 N

Boylam:28.09861 E

Derinlik:6.84 km Kandilli: LAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 07.02.2026, 09:41:30 TSİ

Büyüklük: 4.0

Derinlik: 9.1 km

