Balıkesir Sındırgı'da 4.1 büyüklüğünde deprem! AFAD açıkladı

Balıkesir Sındırgı'da 4.1 büyüklüğünde deprem! AFAD açıkladı
Yayınlanma:
Son dakika... Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde AFAD'ın verilerine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem olduğunu açıkladı. Deprem yerin 6.84 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi de depremi 4.0 büyüklüğünde ölçerken derinliği 9.1 kilometre olarak ölçü. Sırasıyla AFAD ve Kandilli'nin verileri şöyle:

AFAD: Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2026-02-07
Saat:09:41:20 TSİ
Enlem:39.23389 N
Boylam:28.09861 E
Derinlik:6.84 km

Kandilli: LAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)

07.02.2026, 09:41:30 TSİ
Büyüklük: 4.0
Derinlik: 9.1 km
#Kandilli

Bir ihale daha tanıdığa gitti! Sındırgı'da deprem enkazlarını AKP iş insanı kaldıracakBir ihale daha tanıdığa gitti! Sındırgı'da deprem enkazlarını AKP iş insanı kaldıracak

AHMER ERCAN SINDIRGILILAR USANDI DEMİŞTİ

Ahmet Ercan, geçtiğimiz ay yine sarsılan Sındırgı için şu paylaşımı yapmıştı:

"SINDIRGI’DA SÜREN DEPREM KASIRGASI 00.24’de M5,2’lik bir artçı deprem üretti. Artçının artçıları sürecektir. Ancak M4,5’u geçmesi beklenmez. Sındırgı’da yerkabuğu şaşırtıcı biçimde gergin. Gerginlik güneydoğuya kayıyor. Umarız bu geceki M5,2’lik boşalma ile M6,1 lük depremle 2025 Ağustosundan beri süren sarsıntılar artık durur. Biz ve Sındırgılılar sarsıntılardan usandık."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler
“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler
Selin can aldığı İzmir için kritik uyarı! Meteoroloji saat verdi
Koca başkentte ne otomobil çalıştı ne motosiklet: Hepsi kontak kapattı
Hepsi kontak kapattı
Koca başkentte ne otomobil çalıştı ne motosiklet
Emlak vergileri 3 kat arttı: Tapuda işlemler kilitlendi
Emlak vergileri 3 kat arttı
Tapuda işlemler kilitlendi
Kışlık çorap muhabbeti: Emekliliğin tadı sıcacık ayaklarla çıkar
Ruslar ve Almanlar Antalya'ya akın etti
Ruslar ve Almanlar Antalya'ya akın etti
İstanbul'dan 9 saatte deprem bölgesine giden TIR şoförü konuştu: Kadranı peçeteyle kapattım
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Herkes altına kitlendi, ne yapsa tutunamadı
Herkes altına kitlendi
Ne yapsa tutunamadı
Meteoroloji alarm verdi: 20 ili listeye aldı
Türkiye
'Sonunda o çocukla evlendim' diyerek lokma döktürdü!
'Sonunda o çocukla evlendim' diyerek lokma döktürdü!
1 milyarlık mirası kazandı: Dolandırıcıları açık açık uyardı
1 milyarlık mirası kazandı: Dolandırıcıları açık açık uyardı
Ankara barajlarında yağış sonrası kritik yükseliş
Ankara barajlarında yağış sonrası kritik yükseliş