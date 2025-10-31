Balıkesir güne depremle uyandı!

Balıkesir güne depremle uyandı!
Yayınlanma:
AFAD'ın aktardığı verilere göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 07:18'te 4.2 büyüklüğünde deprem oldu.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 07:18'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 12.9 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladıMilyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı

KANDİLLİ DEPREMİ 4.4 OLARAK DUYURDU

Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı verilere göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğü 4.4 olarak ölçüldü.

Saat 97.18'de meydana gelen deprem yerin 13.7 kilometre derininde gerçekleşti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

