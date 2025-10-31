Balıkesir güne depremle uyandı!
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 07:18'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 12.9 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 31, 2025
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-10-31
Saat:07:18:50 TSİ
Enlem:39.18361 N
Boylam:28.23806 E
Derinlik:12.9 km
Detay:https://t.co/9EtBHzbwdv@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
KANDİLLİ DEPREMİ 4.4 OLARAK DUYURDU
Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı verilere göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğü 4.4 olarak ölçüldü.
Saat 97.18'de meydana gelen deprem yerin 13.7 kilometre derininde gerçekleşti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 31, 2025
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) https://t.co/g5duShO9yo
31.10.2025, 07:18:50 TSİ
Büyüklük: 4.4
Derinlik: 13.7 km#Kandilli