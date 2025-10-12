Balık keyfi kabusa dönüştü! Falezlerde nefes kesen operasyon

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi’ndeki dünyaca ünlü falezlerde meydana geldi. Kubilay F. ile arkadaşı İsmet F., balık tutmak için sarp falezlerden inerek denize yakın bir kayanın üzerine çıktı. Bir süre burada vakit geçiren ve balık tutan iki arkadaş, havanın kararmasıyla birlikte tehlikenin farkına vardı. Geri dönmek istediklerinde, çıktıkları kayanın diğer kayalıklara göre daha alçakta kaldığını ve aradaki mesafenin de fazla olduğunu fark ederek bulundukları yerden ayrılamadılar.

ÖNCE ARKADAŞLARI SONRA EKİPLER SEFERBER OLDU

Çaresiz kalan iki arkadaş, ilk olarak telefonla kendi arkadaşlarından yardım istedi. Olay yerine gelen arkadaşları da Kubilay F. ile İsmet F’yi yukarı çıkaramayınca, durum saatler ilerleyince 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye derhal polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekibi, kurtarma operasyonunu başlattı. Ekipler, özel ekipmanlarla falezlerden aşağı inerek, kayalıkta endişeyle bekleyen Kubilay F. ile İsmet F.'nin yanına ulaştı.

İTFAİYEDEN HALATLI KURTARMA OPERASYONU

Burada iki arkadaşı emniyet halatlarıyla bağlayan itfaiye erleri, daha sonra dikkatli bir şekilde Kubilay F. ile İsmet F.'yi yukarı, güvenli bölgeye çıkardı. Operasyon başarıyla tamamlanırken, kurtarılan iki arkadaşın da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

"KAYA YUKARIDA KALDIĞI İÇİN ÇIKAMADIK"

Yaşadıkları korku dolu anları anlatan Kubilay F., basit bir balık tutma isteğinin nasıl bir maceraya dönüştüğünü şu sözlerle ifade etti: “Balık tutmak için aşağıya indik. Orada en uçta olan kayanın üzerine çıktık. Bir süre sonra geri dönmek istedik ama bulunduğumuz kaya diğer kayaya göre altta kaldığı için diğerinin üzerine atlayamadık. Aralarındaki boşluk yaklaşık 2,5 metre kadar vardı. İtfaiye geldi ve bizi bulunduğumuz yerden kurtardı."