Bakanlık’tan banka promosyonu için kritik açıklama

Adalet Bakanlığı, 2025 yılı maaş promosyonuna ilişkin duyuru yayımladı. Bakanlık, Merkez, Adli-İdari Yargı birimleri, Taşra Teşkilatı ve bağlı kuruluşlarda görev yapan personelin maaş, ücret ve diğer ödemelerinin yapılacağı bankanın belirlenmesi amacıyla ihalenin 18 Ağustos 2025 tarihinde ilk oturumunun gerçekleştirildiğini açıkladı.

İhalenin oturumunda yapılan açık artırma turlarının son turunda Yapı ve Kredi Bankası 80 bin TL, Türkiye İş Bankası 85 bin TL, Vakıflar Bankası ise 90 bin TL teklif etti. Vakıflar Bankası’nın teklifi üzerine diğer bankalar ihaleden çekildi.

Adalet Bakanlığı'na bağlı 210 bin personelin gözü kulağı bu promosyonda! Banka son teklifini yaptı

VAKIFBANK İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Bakanlık temsilcileri ve sendika yetkilileri (Büro Memur-Sen ile Koop-İş-Sen) katılımıyla yapılan görüşmeler sonucunda, Vakıfbank teklifini revize ederek her bir personele peşin ödenecek 99 bin 500 TL promosyon bedeli sundu. Bu rakam üzerinden ihale sonuçlandırıldı.

İŞTE ÖDEME DETAYLARI

Belirlenen promosyon bedeli, 30 Eylül 2025 tarihinde tek seferde, peşin ve eşit şekilde, hiçbir kesinti yapılmaksızın personellere ödenecek.

Ayrıca banka, Adalet Bakanlığı personeline 3 taksit halinde geri ödemeli, 100.000 TL’ye kadar faizsiz ek hesap kullanma imkânı sunacak. Faizsiz ek hesapla ilgili tanıtımların Kasım ayı başına kadar tamamlanması planlanıyor.

Bakanlık, adalet hizmetlerini sürdüren personeline yapılan bu banka promosyon anlaşmasının hayırlı olmasını diledi. Açıklamanın sonunda, “2025 Yılı Banka Maaş Promosyon İhale Süreci Tamamlanmıştır” denildi.