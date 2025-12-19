Bakanlık otellerde yaşayan emeklileri Valilik otogardaki evsizleri görmezden geldi: "Abartılı"

Ankara’da geçim sıkıntısı yaşayan emekli ve işsiz vatandaşlar Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) ya da ucuz otellerde yaşamaya çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde otogarda yaşayan vatandaşların ortaya çıkan görüntüleri gündem olmuş, ülkede yaşanan ekonomik krizin derinliklerini gözler önüne sermişti.

55 yaşında terminalde kalmak zorunda kalan bir kadın, "Burada donarak öleceğiz" demişti.

Ev kirasını ödeyemeyen emekliler otogar köşelerine mahkum oldu! Hem de Meclis'in dibinde

Ankara Valiliği AŞTİ'de ortaya çıkan görüntülerin gerçeği yansıtmadığı ve abartıldığını söyledi.

Valiliğin açıklaması şu şekilde:

2025-2026 kış dönemi uygulaması 1 Kasım 2025 tarihinde başlatılmış olup, hâlihazırda sözleşme imzalanan 3 otelde 293 vatandaşımız barındırılmaktadır. Bu vatandaşlarımıza üç öğün sıcak yemek, temizlik ve berber hizmeti ile diğer günlük ihtiyaçları karşılanmaktadır.

Ayrıca proje kapsamında görev yapan saha ekiplerince her gün akşam saatlerinde Ankara genelinde düzenli taramalar yapılmakta; metruk alanlar, parklar ve AŞTİ başta olmak üzere yoğun kullanım alanlarında tespit edilen kimsesiz vatandaşlarımızla birebir görüşmeler gerçekleştirilerek kendi rızaları ve gönüllülük esası çerçevesinde barınma hizmetlerinden faydalanmaları sağlanmaktadır.

Son günlerde bazı basın yayın organlarında yer alan, Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) çok sayıda evsiz vatandaşımızın barındığına yönelik iddialar abartılı olup; gerçeği yansıtmamaktadır.

Valiliğimiz koordinesinde düzenli olarak yürütülen denetimler kapsamında; 15.12.2025 ve daha sonraki günlerde terminalde gerçekleştirilen tarama faaliyetleri neticesinde, bahse konu yerde kaldığı tespit edilen 10 vatandaşımızla görüşülerek kendilerine konaklama hizmeti sağlanacağı belirtilmiştir.

Sunulan barınma imkânını kabul eden 5 vatandaşımız otele yerleştirilmiştir. Buna karşın, sunulan hizmetten yararlanmak istemediklerini beyan ederek memleketlerine geri dönmek isteyenlere yol giderleri ve diğer ihtiyaçları karşılanmış olup, ısrarla terminalde kalmayı tercih eden 3 vatandaşımızın durumları ise ekiplerimizce yakından takip edilmektedir."