Bakanlık 'Aziz İhsan Aktaş' sorusunu yanıtsız bıraktı

Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında daha önce "suç örgütü lideri" iddiasıyla tutuklanan, ardından ev hapsiyle tahliye edilen ve sonrasında bu kararı da kaldırılan iş insanı Aziz İhsan Aktaş’ın AKP'li belediyelerden aldığı ihaleler CİMER’e taşındı.

Bakanlığa yöneltilen 'Aziz İhsan Aktaş’a ihale veren AKP'li belediye başkanları hakkında bir tahkikat başlatılıp başlatılmadığı' sorusu üzerine İçişleri Bakanlığı bünyesindeki İnceleme, Soruşturma ve Denetim Daire Başkanlığı resmi bir açıklama yaptı. BirGün'de yer alan habere göre, Bakanlık, söz konusu başvurunun 5690 sayılı Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi Yönetmeliği uyarınca somut bilgi ve belge içermediğini saptayarak, başvurunun ancak bu dayanaklarla tekrarlanması halinde değerlendirileceğini bildirdi. Bu yanıtla birlikte AKP'li belediye başkanları hakkındaki soruşturma sorusu yanıtsız kaldı.

KAMUDAN ALINAN İHALELERİN MİKTARI DİKKAT ÇEKTİ

Aziz İhsan Aktaş’ın sahibi olduğu Bilginay Şirketi’nin kamu kurumlarından aldığı ihalelerin toplam tutarının en az 8 milyar 82 milyon Türk Lirası olduğu belirlendi. Şirketin ihale aldığı kurumlar arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi de bulunurken, diğer kurumlara verilen hizmetlerin bedelleri de gün yüzüne çıktı.

Bu kapsamda şirketin Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nden 92 milyon 767 bin, Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nden 49 milyon 12 bin, Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nden 18 milyon 359 bin, Yozgat Belediyesi’nden 16 milyon 777 bin ve Yargıtay’dan 13 milyon 849 bin Türk Lirası tutarında ihale aldığı kayıtlara geçti.