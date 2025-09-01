Bakandan yangınlara ilişkin açıklama

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bartın Ulus'taki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Aydın-Efeler'deki yangının enerjisi düşürüldü. Çanakkale-Ayvacık yangını tamamen kontrol altına alındı." ifadesini kullandı.

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde devam eden yangınlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Aydın Buharkent sınırları içinde başlayıp Denizli Buldan sınırına geçen yangının enerjisinin düşürüldüğünü belirten Yumaklı, şunları kaydetti.

"Bartın Ulus'taki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Aydın-Efeler'deki yangının enerjisi düşürüldü. Çanakkale-Ayvacık yangını tamamen kontrol altına alındı. Karabük-Eflani ve Kastamonu-Araç'taki yangınları ise kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor."

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

