Bakan Yumaklı'nın "Baraj yapmak belediyenin görevi" sözlerine Ankara Büyükşehir kanunla yanıt verdi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı katıldığı televizyon programında Ankara'da yaşanan su sıkıntılarını "kuraklığa" değil, Büyükşehir Belediyesi'ne bağladı. Bakan'ın "Barajı belediye yapmalı" çıkışına ise Ankara Büyükşehir Belediyesi Devlet Su İşleri'nin kendi kanunuyla cevap verdi.

BAKAN YUMAKLI: MANSUR YAVAŞ'IN YAPTIĞI BİR TANE BARAJ YOK

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk olan Bakan Yumaklı , Ankara'daki su yönetimine ilişkin sert ifadeler kullandı. Yumaklı, su kaynaklarının Ankara'ya yettiğini savunarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bütün kaynaklar Ankara'ya yetiyor. Su sıkıntısı yaşanmasının sebebi beceriksizlik. Mansur Yavaş'ın yaptığı bir tane baraj yok. Olmayan bir şeyi söylüyorlar. 7 yılda baraj yapılır. İstenirse yapılır."

Büyükşehir Yasası'nı (5216 sayılı kanun) işaret eden Yumaklı, baraj yapmanın belediyelerin asli görevi olduğunu iddia ederek, "Hizmet götüremediğinizde 'ben sorumlu değilim' demek sorumsuzluktur" ifadelerini kullandı.

ABB'DEN TOKAT GİBİ YANIT: KANUN "DSİ YAPAR" DİYOR

Bakan Yumaklı'nın "Baraj yapmak belediyenin görevi, DSİ ancak talep gelirse yapar" sözlerinin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından "Takdir kamuoyunun..." notuyla bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda, Bakan Yumaklı'nın referans verdiği Büyükşehir Yasası yerine, DSİ'nin görev ve sorumluluklarını belirleyen 1053 Sayılı Kanun hatırlatıldı.

ABB'nin paylaştığı kanun maddesinde, özellikle Ankara ve İstanbul için konulan şerh dikkat çekti:

"Belediye teşkilatı olan yerlerde içme/kullanma/endüstri suyu temini DSİ'nin yasal görevleri arasındadır. DSİ bu amaçla İstanbul ve Ankara illeri başta olmak üzere; bedelleri yapımdan sonra ödenmek üzere, belediyelere baraj ve isale hattı ve su deposu yapmakla yükümlüdür."