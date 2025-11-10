Bakan Tekin'e tepkiler sürüyor: Ara tatili 10 Kasım'a denk getirmişti

Bakan Tekin'e tepkiler sürüyor: Ara tatili 10 Kasım'a denk getirmişti
Yayınlanma:
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatili 10 Kasım haftasına denk getirmişti. Tekin, kamuoyundan büyük tepki çekti. Tekin, Zonguldak'ta da protesto edildi.

CHP Zonguldak İl Başkanlığı ve Karadeniz Ereğli İlçe Başkanlığı, 10 Kasım sabahı okul önlerinde bir araya gelerek, 10 Kasım'ın ara tatil kapsamına alınmasını protesto etti. Parti yetkilileri, bu uygulamayla Atatürk'ün eğitim sistemindeki yerinin silinmeye çalışıldığını öne sürdü.

Yusuf Tekin'den skandal 10 Kasım talimatı! "Okul kapılarını kapatın"Yusuf Tekin'den skandal 10 Kasım talimatı! "Okul kapılarını kapatın"

Yusuf Tekin'in 10 Kasım talimatının belgesi ortaya çıktı!Yusuf Tekin'in 10 Kasım talimatının belgesi ortaya çıktı!

CHP Karadeniz Ereğli İlçe Teşkilatı Eğitim Sekreteri Mustafa Çelik, yaptığı açıklamada, 10 Kasım'ın yalnızca bir anma günü değil, Atatürk'ün düşüncelerini ve devrimlerini geleceğe taşıma günü olduğunu vurguladı.

"TESADÜF OLMADIĞINI HEPİMİZ BİLİYORUZ"

Çelik, "Milli Eğitim Bakanlığı, 2024 ve 2025 yıllarında 10 Kasım'ı içine alan haftayı ara tatil olarak belirledi. Oysa ara tatil uygulamasının başladığı 2019 yılından bu yana kasım ayında yapılan tatil 10 Kasım'a denk getirilmiyordu. Ancak Yusuf Tekin Milli Eğitim Bakanı olduktan sonra bu tarihler çakışmaya başladı. Bunun bir tesadüf olmadığını hepimiz biliyoruz" dedi.

10 Kasım'ın "tatil" günü değil, ulusal birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirme günü olduğunu belirten Çelik, "Okullarda Atatürk'ü görünmez kılmaya çalışan her girişimi üzüntüyle izliyoruz. Bu millet kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hiçbir zaman unutmadı, unutmayacak. Cumhuriyet ve değerleri ilelebet yaşayacak" ifadelerini kullandı.

CHP'liler, açıklamanın ardından Bozhane mevkisinden başlayarak "Ata'ya Saygı Yürüyüşü" gerçekleştirdi.

Parti üyeleri, yürüyüşte "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü kalbimizden silemezsiniz", "Cumhuriyet değerlerini eğitimden çıkaramazsınız" ve "10 Kasım'ı tatille gölgeleyemezsiniz" dövizlerini taşıdı.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Osimhen'i bakın ne bekliyor? Görüntüler olay oldu
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Uzman 'Bölge büyük depreme hazırlanıyor' diyerek uyardı: 8 büyüklüğünde deprem olabilir
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Sağanak yağışlar yurda giriş yapıyor! Ege'den girecek
Yıllık izinlerde 'hafta sonu' yeniden hesaplanacak: Çalışma başladı
Emekli ve asgari ücretlinin nabzı ölçüldü: AKP'ye yakın anket firması bile...
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
8 bin yıllık gizem İzmir'de ortaya çıktı
Türkiye
28 öğrenci zehirlenmişti! Eğitim-İş'ten tepki
28 öğrenci zehirlenmişti! Eğitim-İş'ten tepki
Kayıp Alzheimer hastası ormanda bulundu
Kayıp Alzheimer hastası ormanda bulundu
Önce mühürlendi sonra kurşunlandı
Önce mühürlendi sonra kurşunlandı