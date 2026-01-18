Bakan Tekin açıkladı: Özel okullara 83 milyon lira idari para cezası

Bir öğrenci velisi, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için önüne konan kayıt sözleşmesini incelediğinde, karşılaştığı tablonun sadece eğitim ücretinden ibaret olmadığını fark etmesi uzun sürmüyor. Sadece ders dinlemenin bedeli ortalama 232 bin lira seviyesindeyken; yemek, servis, kitap ve kıyafet gibi zorunlu kalemler eklendiğinde, fatura hane halkı bütçesini sarsan bir boyuta ulaşıyor. Özel eğitimin maliyeti, maaşlı çalışan bir ailenin yıllık gelirini zorlayan bir ekonomik gerçekliğe dönüşürken, Ankara’daki politika yapıcılar ile piyasa arasındaki "fiyat belirleme" mücadelesi de sertleşiyor.

MALİYET KALEMLERİNİN ARİTMETİĞİ

Bu ekonomik tablo, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın’ın, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e yönelttiği yazılı soru önergesiyle resmiyet kazandı. Bakan Tekin’in paylaştığı veriler, özel okul sistemindeki maliyet yapısının röntgenini çekiyor.

Bakanlığın verilerine göre, 2025-2026 dönemi için bir özel okulun ortalama eğitim ücreti 232 bin 534 lira olarak belirlendi. Ancak velilerin cebinden çıkan asıl büyük meblağ, "yan hizmetler" adı altında toplanan kalemlerde gizli. Bakan Tekin’in yanıtına göre; bir öğrencinin yıllık ortalama yemek ücreti 99 bin 546 lira, servis ücreti ise 93 bin 620 lira.

Özel okulların zam oranı belli oldu

Sadece fiziksel ihtiyaçlar değil, eğitim materyalleri de bu maliyet artışından nasibini almış durumda. Ortalama kitap ve kırtasiye masrafı 52 bin 181 lirayı bulurken, bir öğrencinin okul kıyafeti için ailesinin ayırması gereken ortalama bütçe 23 bin 984 lira. Tüm bu kalemler alt alta toplandığında, bir çocuğun özel okul maliyeti, asgari ücretin yıllık toplamının çok üzerine çıkarak yaklaşık yarım milyon liraya dayanıyor.

83 MİLYON LİRA CEZA KESİLDİ

Velilerden yükselen şikayetler ve ekonomik göstergelerdeki dalgalanmalar, Milli Eğitim Bakanlığı’nı (MEB) sahada daha agresif bir denetim politikası izlemeye itti. Bakan Yusuf Tekin, son iki eğitim-öğretim yılında (2023-2024 ve 2024-2025) ücret politikaları nedeniyle yaklaşık 6 bin 500 kurum hakkında inceleme ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Bu denetimler, sadece uyarı mekanizmasıyla sınırlı kalmadı. Yapılan incelemeler sonucunda, mevzuata aykırı ücretlendirme yaptığı tespit edilen bin 931 kuruma, toplam 83 milyon 16 bin 769 lira idari para cezası kesildi.

CEZALAR VE PİYASA GERÇEKLERİ

Kesilen 83 milyon liralık ceza, kamu otoritesinin piyasayı regüle etme iradesini gösterse de, ceza yiyen kurum sayısı (1.931) ile toplam ceza miktarı oranlandığında, kurum başına düşen ortalama ceza miktarı yaklaşık 43 bin lira seviyesinde kalıyor.

Bakan Tekin’in açıkladığı verilere göre 52 bin liralık kitap ücreti veya 100 bin liraya yaklaşan yemek bedelleri göz önüne alındığında, uygulanan yaptırımların caydırıcılığı ve velinin üzerindeki yükü hafifletme kapasitesi, ekonomik denklemin en tartışmalı parçasını oluşturuyor. Denetimlerin sıkılaşmasına rağmen, özel eğitim sektörü ile veli bütçesi arasındaki makas açılmaya devam ederken, kesilen cezaların artan maliyetleri frenleyip frenleyemeyeceğini zaman gösterecek.