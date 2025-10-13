Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor

Yayınlanma:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 5G hizmetinin 1 Nisan 2026 tarihinden itibaren hizmete gireceğini duyurdu.

Türkiye, dünyanın en kötü internetini en pahalı kullanana ülkeler arasında olduğu iddia ediliyor. Özellikle afet dönemlerinde operatörlerin çöküş yaşadığı süreçte, 5G hizmetinin ne zaman devreye gireceği, uzun bir süredir tartışılan konular arasında.

"5G HİZMETİ 1 NİSAN 2026'DA BAŞLAYACAK"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G hizmetinin 1 Nisan 2026 tarihinden itibaren hizmete gireceğini bildirdi.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"5G, iletişimde hızın ve kalitenin yeni adı olacak! Makineler arası iletişimden yapay zekaya kadar pek çok alanda dönüşümün anahtarı olan 5G teknolojisiyle, mobil haberleşmede yeni bir çağa adım atıyoruz. 5G endüstri, sağlık, ulaşım ve eğitim gibi birçok alanda yepyeni imkanlar sunacak. Akıllı şehirlerden otonom araçlara, üretimden afet yönetimine kadar birçok sistem 5G’nin sağladığı güçlü bağlantı altyapısıyla daha verimli ve güvenli hale gelecek. Ağ dilimleme teknolojisi sayesinde, aynı altyapı üzerinde farklı kullanıcı ihtiyaçlarına göre sanal ağlar kurulabilecek. Ultra düşük gecikme süreleri, gerçek zamanlı uygulamalarda devrim yaratacak. Otonom araçların anlık karar vermesi, uzaktan ameliyatlar ve sanal gerçeklik uygulamaları artık çok daha güvenli ve kesintisiz bir şekilde gerçekleştirilebilecek. 16 Ekim 2025’te gerçekleştireceğimiz 5G ihalesinin ardından, 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla 5G hizmeti ülkemizde devreye girecek. Yerli üretimi önceleyen, rekabeti teşvik eden ve teknolojik sıçramayı hedefleyen bu süreçle birlikte, Türkiye’nin dijital geleceğini kendi teknolojisiyle inşa edeceğiz."

abdulkadir-uraloglu.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

