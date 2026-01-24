Bahis Baronu Kürt Mehmet Berlin'de defnedildi! Alman basını da takip etti

Berlin’de “Kürt Mehmet” lakabıyla bilinen "Bahis baronu" 62 yaşındaki Mehmet Kaplankıran’ın cenaze töreni, Neukölln’deki Berlin Şehitlik Camii’nde dün (23 Ocak) düzenlendi. Cenaze namazına yaklaşık bin kişi katıldı.

Alman basını da cenaze töreninin yakından takip etti. Almanya'nın tanınan basın kuruluşu Bild'in haberine göre; El Zein, Remmo ve Chahrour gibi organize suçla bağlantılı tanınmış ailelerden isimler de camide hazır bulundu.

Namazın ardından, Kaplankıran’ın cenazesi Luisenkirchhof mezarlığına götürüldü. Saat 15.00’te toprağa verilen tabutun başında yüzlerce kişi kürekle toprak attı.

Remmo ailesi mezarlıkta konuştu

Defin sırasında, aşiret bağlantılı mafya olduğu syölenen Isa Remmo bir konuşma yaptı. Aileden Firas Remmo ise Instagram’da cenaze aracının arkasından çektiği bir fotoğrafla “(Allah rahmet eylesin) notunu paylaştı.

Törene Mehmet Kaplankıran’ın ailesi, iş çevresinden isimler ve yeraltı dünyasından çok sayıda kişi katıldı. Eski Berlin Eyalet Milletvekili Hakan Taş da mezarlıkta yer aldı.

ALMAN POLİSİ SIKI KONTROL YAPTI

Polis, tören için şehir genelinde yüzlerce polis görevlendirdi. Sözcü Florian Nath, “Tüm senaryolara karşı hazırlık yaptık. Ancak müdahaleye gerek kalmadı, her şey sorunsuz geçti” dedi. Polis Sendikası Sözcüsü Benjamin Jendro ise, “Mehmet K., organize suç dünyasında etkili bir figürdü. Ölümüyle oluşan boşluk, sokaktaki güç dengelerini yeniden şekillendirebilir” açıklamasını yaptı.

Mehmet Kaplankıran, geçmişte birçok soruşturmanın odağında yer aldı ancak hiçbir davada ceza almadı. 17 yaşında Bingöl’den Berlin’e gelen Kaplankıran, torna ve makinecilik eğitimi aldı. Evli ve iki çocuk babasıydı. Kendini “iş insanı” olarak tanımlıyordu.

BAHİS RESTORAN VE EMLAKLA ZENGİN OLDU

Kaplankıran’ın Berlin’de 14 adet “Wettarena” bahis dükkânı işlettiği, ayrıca restoran ve emlak yatırımları yaptığı biliniyor.

ÖLÜMÜNDEN BİR AY ÖNCE SUİKAST GİRİŞİMİ

Aralık ayında, Kaplankıran’ın Lichterfelde semtindeki evine kimliği belirsiz kişilerce 9 mm’lik silahla yaklaşık 20 el ateş açıldı. Saldırının ardından Mehmet Kaplankıran, failleri bulmak için 500 bin avro ödül vadetmişti. Saldırının altından organize suç örgütü Daltonlar olduğu iddia edilmişti. Daltonlar cephesi Halktv.com.tr Yazarı İsmai Saymaz'a konuşmuş ve saldırı ile alakalarının olmadığını söylemişti.

Kokain gemisi için Honduras’ta şirket kurdular

ÇELENK GÖNDEREN BAZI İSİMLER

Sosyal medyaya yansıyan videolara göre Kaplankıran'ın cenazesine Çelenk gönderen isimler şöyle:

Sedat Peker, Ercan Yılmaz, Emrah Cantürk, İsmail Özen, Daltonlar, Murat Türk, Kadir Hınç, Bafralı Yakup, 12 Bingölspor, Zehi Mazlum, Engin Parmak, Hüseyin Ağa Kaygun, Familie Springer ve Şeref Batman

Öte yandan Gazeteci Osman Çaklı, Kaplankıran'ın kanser nedeniyle bir süredir Küba'da rtedavi gördüğünü ve bu nedenle de vefat ettiğini aktardı.

Gazeteci Çaklı, Daltonlar'ın Kaplankıran'ın kanser olması nedeniyle barıştığını belirtti. Çaklı, Sedat Şahin ve Sarallar'ın da çelenk gönderdiğini X hesabından yazdı.