Bahçeli o görüşünü ilk kez açıkladı: DEM heyetine anlattım çok etkilendiler

Geçtiğimiz ekim ayında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’a yaptığı çağrıyla başlayan İmralı süreci, Öcalan'ın 'Silah bırakın' talimatı ve PKK'nın silah bırakmasıyla ilerlemişti.

İlerleyen süreçte, TBMM’de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kurulmuş ve düzenlenen birçok toplantıda bugüne dek MİT Başkanı İbrahim Kalın, bakanlar, şehit ve gazi aileleri, eski TBMM başkanları dinlenmişti.

BAHÇELİ KADIN TERÖRİSTLERE BİR PARANTEZ AÇTI!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Hürriyet'ten Nedim Şener'e yaptığı açıklamada PKK'nın silah bırakma törenini anımsatarak o anları televizyondan izlediğini ve kadın teröristlere ayrı bir parantez açmak gerektiğini ifade etti.

“DEM HEYETİ’NE ANLATTIM, ÇOK ETKİLENDİLER”

Bahçeli, "O törende bir tek şeyin eksik olduğunu düşündüm." ifadelerini kullanarak kadınların tekrar dağa değil oradan alınıp ailelerine kavuşmalarının sağlanması gerektiğini söyledi. DEM heyetiyle de bu görüşünü paylaştığını kaydeden Bahçeli, "DEM heyetine de anlattım, çok şaşırdılar ve etkilendiler" sözlerini sarf etti.

