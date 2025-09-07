Süreç komisyonunda sıra onlara geldi

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'a 'Meclis'te konuşsun' çağrısı ile başlayan İmralı sürecinde TBMM'de kurulan komisyon toplantıları 8'inci ve 9'uncu oturumlarla devam edecek.

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu adı altında toplanan komisyon üyeleri geçen hafta verilen aranın ardından bu hafta 11 ve 12 Eylül’de yapılacak oturumlarda sendika, dernek ve odaları dinleyecek.

SÜREÇ KOMİSYONUNDA SIRA ONLARA GELDİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında 11 Eylül 2025 Perşembe saat 14.00’te başlayacak toplantıda Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN), Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (TÜRKİYE KAMU-SEN), Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu (BİRLEŞİK KAMU-İŞ) ve Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) temsilcileri dinlenecek.

Komisyonun 12 Eylül 2025 Cuma saat 14.00’teki toplantısında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) temsilcileri dinlenecek.

İLK 7 OTURUMDA KİMLER DİNLENDİ?

Çalışmalarına 5 Ağustos’ta başlayan komisyon bugüne kadar yedi toplantı yaptı. İlk toplantısında çalışma usul ve esaslarını belirleyen komisyonun sonraki toplantısında, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sunum yaptı.

Komisyon daha sonra sırasıyla hayatını kaybeden asker ve yaralı askerlerin dernekleri, Diyarbakır Anneleri, Cumartesi Anneleri, Barış Anneleri, Türkiye Barolar Birliği ve baro başkanları ile eski Meclis Başkanlarını dinledi.

Komisyonun, eylülün son haftasına kadar dinlemeleri tamamlaması ve son hafta “eve dönüş”, “infaz yasası” gibi konularda yasal düzenlemelerin çerçevesini belirlemek üzere çalışmalara başlaması bekleniyor. Dinlemelerin tamamlanmasından sonra komisyon üyelerinin, temsil edilen partilerin görüş, öneri ve değerlendirmeleri alınacak.