BAE'de tutuklanan kaptan için Meclis devreye girdi

Hatay’ın Samandağ ilçesinden kaptan Ali Yol, görev yaptığı geminin Kızıldeniz geçişi sırasında kopan çıpasının fiber kablolara zarar verdiği iddiasıyla Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de yaklaşık dört aydır tutuklu bulunuyor.

Önce “terör saldırısı” şüphesiyle hakkında işlem yapılan Yol, daha sonra “kamu malına zarar verme” suçlamasıyla tutuklandı. Süreç uzayınca dosya TBMM Dışişleri Komisyonu’nda ele alındı ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya milletvekillerini bilgilendirdi.

BAE'DE TUTUKLANAN KAPTAN İÇİN MECLİS DEVREYE GİRDİ

Hürriyet'ten Bülent Sarıoğlu'nun haberine göre, BAE’de görev yaptığı geminin Kızıldeniz geçişi sırasında yaşanan bir kazanın ardından tutuklanan Hatay Samandağlı denizci Ali Yol için TBMM devreye girdi. Tutuklu kaptan Yol’un dosyası, TBMM Dışişleri Komisyonu’nda görüşüldü.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, komisyonda yaptığı bilgilendirmede, Yol hakkında önce “terör saldırısı” şüphesiyle işlem yapıldığını, ardından “kamu malına zarar verme” suçlamasıyla tutuklama kararı verildiğini aktardı.

Dışişleri Bakanlığı, vatandaşın durumu hakkında diplomatik kanallardan bilgi edinilebilmesi ve Türkiye’nin Abu Dabi Büyükelçiliği tarafından ziyaret edilebilmesi için 21 Kasım 2025’te resmi girişimde bulundu. Yazılı başvurulardan sonuç alınamaması üzerine, 24–25 Kasım ile 26 Aralık 2025’te Abu Dabi Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilileriyle telefon görüşmeleri gerçekleştirildi. Görüşmelerde sözlü bilgi alınırken, yazılı talep 26 Aralık’ta bir kez daha yinelendi.

Türkiye’nin diplomatik girişimlerine rağmen Yol’un gemide tutulması ya da serbest bırakılması taleplerinin kabul edilmediği belirtildi.

DOSYAYA BİR DE KAÇAKÇILIK SUÇLAMASI EKLENDİ

Gemi yüküne ilişkin sahte evrak ve kaçakçılık iddiaları dosyaya eklenerek süreç daha da karmaşık hale geldi.

10 ton kokain soruşturması! Tutuklananların sevk yazısı ortaya çıktı: Gemiye paravan şirket kurmuşlar

Gemi sahibi şirketin anlaştığı hukuk bürosu, gemi yükünün Umman’dan alındığını bildirdi ancak yükün gerçekte Irak’tan alındığı ortaya çıktı. Bu çelişki üzerine dosyaya “kaçakçılık amaçlı sahte evrak sunumu” suçlaması da eklendi. Ali Yol’un kontrolü dışında gelişen olayda yerel hukuk bürosu ile şirket arasındaki evrak sorunu, adli sürecin uzamasına yol açtı.

19 Ocak’taki ilk duruşmada tahliye ve kefalet talepleri reddedilen Ali Yol’un davası 2 Şubat’a ertelendi.