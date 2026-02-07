Babasını öldürüp kireçle gömdüğünü itiraf etti! "Aylar sonra rahat uyudum"

Tokat'ta babasını baltayla öldürüp cesedini kireçleyerek havuz giderine saklayan Mustafa Cankurtaran, 750 saatlik kamera takibiyle yakalandı. Zanlı "İtirafın ardından aylar sonra emniyette rahat uyudum" dedi.

Tokat Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan 14 kişilik özel ekip, aylardır haber alınamayan 80 yaşındaki Zihni Cankurtaran’ın, öz oğlu tarafından vahşice öldürüldüğünü binlerce dakikalık kamera kaydını inceleyerek ortaya çıkardı.

KAYIP İHBARINDAN KORKUNÇ İTİRAFA

Olayın seyri, yurt dışında ikamet eden S.A.’nın, babası Zihni Cankurtaran’dan uzun süre haber alamaması üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğüne kayıp ihbarında bulunmasıyla değişti. İhbar sonrası harekete geçen Tokat polisi, yaşlı adamın oğlu Mustafa Cankurtaran’ın verdiği ifadelerdeki çelişkileri saptayarak soruşturmayı derinleştirdi.

Bu süreçte şu kritik bulgulara ulaşıldı: Katil zanlısı evlat, polise babasının kendisiyle vedalaşmadan Bosna-Hersek’te yaşayan bir kadın arkadaşının yanına gittiğini iddia ederek sahte bir senaryo kurguladı. Yapılan teknik incelemelerde şüphelinin, babasından aldığı vekaletle ona ait 4 taşınmazı sattığı ve babasına ait Yunanistan plakalı otomobili Ankara’da parçalattığı tespit edildi. Cinayet Büro Amirliğince kurulan özel ekip ise KGYS ve güvenlik kameralarına ait 750 saatlik görüntüyü titizlikle inceleyerek, Zihni Cankurtaran’ın şehirden hiç ayrılmadığını kesin olarak kanıtladı.

CESEDİ HAVUZ GİDERİNE GİZLEMİŞ

Gözaltına alınan Mustafa Cankurtaran, emniyetteki ifadesinde para meselesi nedeniyle çıkan tartışma sonucu babasının başına baltayla vurarak hayatına son verdiğini itiraf etti. Cinayetin ardından cesedi gizlemek amacıyla başvurduğu yöntemler ise kan dondurdu.

Cankurtaran, babasının cansız bedenini önce iş yerinin bulunduğu sitedeki yüzme havuzunun gider kanalına attığını, bir süre sonra cesedin koku yayması üzerine "tadilat" bahanesini öne sürerek havuzu tamamen kapattırdığını anlattı. Ayrıca kokunun çevredekiler tarafından fark edilmemesi için cesedin etrafına yoğun şekilde kireç döktüğünü de ifadelerine ekledi.

"AYLAR SONRA RAHAT UYUDUM"

Yaklaşık 4 ay sonra ulaşılan Zihni Cankurtaran'ın cansız bedeni kanaldan çıkarılırken, katil zanlısı oğulun emniyetteki son sözü ise tüyler ürpertti: "İtirafın ardından aylar sonra emniyette rahat uyudum."

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

