Babalarını gözlerinin önünde öldürdüler

Dehşet anları, Alipınar Mahallesi'nde, Ceylan ailesinin evinin hemen önünde yaşandı. Erkan Ceylan, çocuklarıyla birlikte aracına bindiği esnada yanına yaklaşan Y.D. (39) isimli şahıs, aniden bıçağını çekti. Çocuklarının çığlıkları ve babalarının acısı, sokağı bir anda inletti. Y.D., Ceylan'ı defalarca bıçakladıktan sonra hızla olay yerinden kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla mahalleyi siren sesleri doldurdu. Ağır yaralanan Erkan Ceylan, sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Geriye, babalarını en acı şekilde kaybeden ve hayatları boyunca o anın travmasını taşıyacak olan çocuklar kaldı. Ceylan'ın cenazesi, gözyaşları içinde Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

DÜZENLENEN OPERASYONLA YAKALANDI

Cinayetin ardından Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısını bulmak için adeta zamanla yarıştı. Bölgedeki tüm Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameralarını tek tek inceleyen ekipler, şüphelinin izini sürdü. Yapılan titiz çalışma sonucunda Y.D.'nin saklandığı adres tespit edildi ve düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan Y.D., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.