Babalarını gözlerinin önünde öldürdüler

Babalarını gözlerinin önünde öldürdüler
Yayınlanma:
Diyarbakır'da 40 yaşındaki Erkan Ceylan, çocuklarıyla birlikte arabasına binerken uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti.

Dehşet anları, Alipınar Mahallesi'nde, Ceylan ailesinin evinin hemen önünde yaşandı. Erkan Ceylan, çocuklarıyla birlikte aracına bindiği esnada yanına yaklaşan Y.D. (39) isimli şahıs, aniden bıçağını çekti. Çocuklarının çığlıkları ve babalarının acısı, sokağı bir anda inletti. Y.D., Ceylan'ı defalarca bıçakladıktan sonra hızla olay yerinden kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla mahalleyi siren sesleri doldurdu. Ağır yaralanan Erkan Ceylan, sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Geriye, babalarını en acı şekilde kaybeden ve hayatları boyunca o anın travmasını taşıyacak olan çocuklar kaldı. Ceylan'ın cenazesi, gözyaşları içinde Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

DÜZENLENEN OPERASYONLA YAKALANDI

Cinayetin ardından Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısını bulmak için adeta zamanla yarıştı. Bölgedeki tüm Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameralarını tek tek inceleyen ekipler, şüphelinin izini sürdü. Yapılan titiz çalışma sonucunda Y.D.'nin saklandığı adres tespit edildi ve düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan Y.D., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Türkiye
40 yıldır tiryakisi olduğu sigarayı böyle bıraktı
40 yıldır tiryakisi olduğu sigarayı böyle bıraktı
Akbelen direnişinin sembolü Zehra Nine hayatını kaybetti
Akbelen direnişinin sembolü Zehra Nine hayatını kaybetti