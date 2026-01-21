Aziz İhsan Aktaş dosyasına giren bilimsel mütalaa: İhalelerde suç oluşmadı

Aziz İhsan Aktaş örgütüne yönelik dava, 27 Ocak Salı günü Silivri’de bulunan Marmara Cezaevi duruşma salonunda başlayacak. Davada, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın da aralarında bulunduğu 40’ı tutuklu toplam 200 kişi yargılanacak.

Bakanlık 'Aziz İhsan Aktaş' sorusunu yanıtsız bıraktı

DAVANIN MERKEZİNDEKİ İSİM SERBEST, BAŞKANLAR TUTUKLU

Cumhuriyet'ten Engin Deniz İpek'in haberine göre davanın merkezinde yer alan Aziz İhsan Aktaş hakkında dokuz ayrı suçtan 187 yıldan 450 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Aktaş, verdiği etkin pişmanlık ifadelerinin ardından 4 Haziran’da tahliye edilirken, 22 Ağustos’ta ise ev hapsi tedbiri kaldırıldı. Aktaş’ın tutuksuz, belediye başkanlarının ise tutuklu yargılanacak olması kamuoyunda tartışmalara neden olurken, dava dosyasına sunulan bilimsel mütalaa çok dikkat çekti.

ÜÇ UZMANDAN BİLİMSEL MÜTALAA

Dava kapsamında suçlama konusu yapılan 63 eyleme ilişkin olarak, bir eski Sayıştay uzman denetçisi, bir kamu ihale mevzuatından kaynaklanan nitelikli hesaplama uzmanı ve bir mali müşavir tarafından bilimsel mütalaa hazırlandı. 10 Ocak’ta imzalanan mütalaada, iddianamede yer alan ihalelere ilişkin teknik değerlendirmelere yer verildi.

İLK 43 EYLEMDE SUÇ TESPİTİ YAPILMADI

Mütalaada, iddianamede yer alan ilk 43 eyleme ilişkin yapılan ayrıntılı incelemelerde, ihaleler bazında suç oluşmadığı tespitine yer verildi. Bu eylemler içinde Beşiktaş Belediyesi’nin yer aldığı 26, Avcılar ve Esenyurt belediyelerinin yer aldığı ikişer, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İETT’nin yedi ve İSFALT’ın içinde bulunduğu beş eyleme ilişkin ihalelerde suç unsuru bulunmadığı belirtildi.

Bilimsel mütalaada, söz konusu ihaleler açısından 'ihaleye fesat karıştırmak, edimin ifasına fesat karıştırmak, resmi ve özel belgede sahtecilik ile kamu kurum ve kuruluşları aleyhine dolandırıcılık' suçlarının oluşmadığı yönünde teknik görüşler aktarıldı.