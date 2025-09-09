Ayvalık'ta batan botta hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında 34 göçmen yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isterken Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığına bağlı bota çarptı.

Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, düzensiz göçle mücadele kapsamında Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığının dün gerçekleştirilen devriye sırasında 1 göçmen kaçakçısı ile 34 düzensiz göçmeni taşıyan fiber karinalı yüksek süratli bot, Ayvalık ilçesi Badavut açıklarında Sahil Güvenlik botuna çarptı.

Valilik, bölgede yapılan arama kurtarma çalışmalarında denize düşen kaçak göçmenlerden 5'inin hayatını kaybettiğini duyurdu. Göçmenlerden birinin ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı yazıldı.

Çarpmanın sonucu kaybolan bir göçmen için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ancak bugün yapılan çalışmalarda kayıp göçmen cansız olarak bulundu. Arama çalışmaları sonlandırıldı. Öte yandan hastanedeki kaçak göçmenin tedavisinin sürdüğü bildirildi.