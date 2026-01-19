AYM'den 10 Ekim Katliamı kararı: Yaşam hakkı ihlal edilmedi

AYM'den 10 Ekim Katliamı kararı: Yaşam hakkı ihlal edilmedi
Yayınlanma:
Anayasa Mahkemesi, 10 Ekim Katliamı'ndan yaralı kurtulan Bayram Çetiner'in başvurusunda dikkat çeken bir karara imza attı. Mağdurun "Bomba riski biliniyordu, yaralılara gaz atıldı" ifadelerine rağmen Yüksek Mahkeme, yaşam hakkının ihlal edilmediğine hükmetti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), 10 Ekim Katliamı ile ilgili bir karar daha verdi. 10 Ekim Katliamı'ndan yaralı olarak kurtulan Bayram Çetiner, yaşadığı mağduriyet üzerine AYM'ye başvurdu. Mersin'den Ankara'ya gelen Çetiner, patlamada vücuduna isabet eden bilye taneleriyle yaralandığını mahkemeye ifade etti.

"BOMBA RİSKİ BİLİNİYORDU YARALILARA GAZ ATILDI"

Çetiner'in başvurusunda yer alan ve ihmaller zincirini işaret eden şu ifadeler dikkat çekti:

"İzin alınarak yapılacak mitingde bombalı saldırı gerçekleştirileceğine dair gerçek ve yakın bir riskin bulunmasına rağmen bu riskten haberdar olan kamu görevlileri bunu önlemek için önlemler almadı. Güvenlik güçlerinin olaydan sonra ölenlere müdahale edenlerin ve yaralılara yardım edenlerin üzerine gaz bombası atıp ambulansların olay yerine ulaşmasını geciktirdi, yeterince acil sağlık hizmeti sunulamadı."

10 Ekim Katliamı'nda ölenlerin yakınlarından acı feryat: Hangi polis hangi vali yaşam hakkından kutsaldır?10 Ekim Katliamı'nda ölenlerin yakınlarından acı feryat: Hangi polis hangi vali yaşam hakkından kutsaldır?

MAHKEMEDEN "İNCELEMEYE GEREK YOK" YANITI

Tüm bu ifadeye rağmen AYM, Çetiner'in yaşam hakkının ihlal edilmediğine karar verdi. Yüksek mahkeme, “Makul sürede yargılama hakkının ihlal edildiği” yönündeki başvurunun da kabul edilemez olduğunu belirtti. Ayrıca “Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlenme hakkının ihlal edildiği” yönündeki başvurunun incelenmesine gerek olmadığına hükmedildi. Kararda, yaşam hakkının maddi boyutu ile yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edilmediği sonucuna varıldı.

104 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

10 Ekim 2015 tarihinde, Ankara Garı önünde IŞİD'in düzenlediği kanlı saldırıda 104 kişi hayatını kaybetmiş, 500'den fazla insan yaralanmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
Türkiye
Antalya’da kardeş cinayetinde aileden 7 gözaltı
Antalya’da kardeş cinayetinde aileden 7 gözaltı
Girdikleri marketi silah ve biber gazıyla gasbeden 2 kişi tutuklandı
Girdikleri marketi silah ve biber gazıyla gasbeden 2 kişi tutuklandı
Kar Muş’u esir aldı: Yüzlerce yol kapandı
Kar Muş’u esir aldı: Yüzlerce yol kapandı