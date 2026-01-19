AYM'den 10 Ekim Katliamı kararı: Yaşam hakkı ihlal edilmedi

Anayasa Mahkemesi (AYM), 10 Ekim Katliamı ile ilgili bir karar daha verdi. 10 Ekim Katliamı'ndan yaralı olarak kurtulan Bayram Çetiner, yaşadığı mağduriyet üzerine AYM'ye başvurdu. Mersin'den Ankara'ya gelen Çetiner, patlamada vücuduna isabet eden bilye taneleriyle yaralandığını mahkemeye ifade etti.

"BOMBA RİSKİ BİLİNİYORDU YARALILARA GAZ ATILDI"

Çetiner'in başvurusunda yer alan ve ihmaller zincirini işaret eden şu ifadeler dikkat çekti:

"İzin alınarak yapılacak mitingde bombalı saldırı gerçekleştirileceğine dair gerçek ve yakın bir riskin bulunmasına rağmen bu riskten haberdar olan kamu görevlileri bunu önlemek için önlemler almadı. Güvenlik güçlerinin olaydan sonra ölenlere müdahale edenlerin ve yaralılara yardım edenlerin üzerine gaz bombası atıp ambulansların olay yerine ulaşmasını geciktirdi, yeterince acil sağlık hizmeti sunulamadı."

MAHKEMEDEN "İNCELEMEYE GEREK YOK" YANITI

Tüm bu ifadeye rağmen AYM, Çetiner'in yaşam hakkının ihlal edilmediğine karar verdi. Yüksek mahkeme, “Makul sürede yargılama hakkının ihlal edildiği” yönündeki başvurunun da kabul edilemez olduğunu belirtti. Ayrıca “Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlenme hakkının ihlal edildiği” yönündeki başvurunun incelenmesine gerek olmadığına hükmedildi. Kararda, yaşam hakkının maddi boyutu ile yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edilmediği sonucuna varıldı.

104 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

10 Ekim 2015 tarihinde, Ankara Garı önünde IŞİD'in düzenlediği kanlı saldırıda 104 kişi hayatını kaybetmiş, 500'den fazla insan yaralanmıştı.