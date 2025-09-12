Aydın'da spor salonlarını kurşunladılar: 4 gözaltı

Yayınlanma:
Aydın'ın Efeler ilçesinde faaliyet gösteren bir spor salonunun şubelerine düzenlenen silahlı saldırılarla ilgili çete lideri Semih B.'nin (22) de aralarında bulunduğu 4 kişi daha gözaltına alındı. Şüphelilerin tamamı adliyeye sevk edilirken, 2 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili daha önce 4 şüpheli gözaltına alınmış, 2’si tutuklanmıştı.

Olay, Mimar Sinan ve Orta mahallelerindeki aynı spor salonuna ait iki farklı şubede meydana geldi. 21 ve 23 Ağustos'ta iki spor salonuna silahlı saldırı düzenlendi. Durum polis ekiplerine bildirildi. Şüphelileri tespit etmek için çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Şüphelilerin kimliklerini belirleyen polis ekipleri, harekete geçti. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Devrim O., Ayaz Taş (27), Muhammed Can T. (25), Samet Ağaç (25) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ayaz Taş ve Samet Ağaç tutuklanırken, Devrim O. ile Muhammed Can T. serbest bırakıldı.

Orta Mahalle'deki spor salonu 2 Eylül'de bir kez daha kurşunlandı. Bu saldırının ardından çete lideri olduğu ileri sürülen Semih B. ile Berzan D. (24), Emir Can Y. (23) ve Muhammet Can T. (24) gözaltına alındı. 4 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer şüpheliler Muhammed Can T. ve Yusuf G.'nin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
Belediye Başkanı sözünü tuttu: Gençlere 5 bin liralık destek
Belediye Başkanı sözünü tuttu
Gençlere 5 bin liralık destek
Dünyanın en pahalı iPhone'u bakın hangi ülkede satılıyormuş
Türkiye
Kuran kursunu kudaklayan zanlı tutuklandı
Kuran kursunu kudaklayan zanlı tutuklandı
Son Dakika | Resul Emrah Şahan hakkında ikinci tutuklama talebi
Son Dakika | Resul Emrah Şahan hakkında ikinci tutuklama talebi
Aydın'da belediye meclisine polis girdi
Aydın'da belediye meclisine polis girdi