Aydın'da spor salonlarını kurşunladılar: 4 gözaltı

Olay, Mimar Sinan ve Orta mahallelerindeki aynı spor salonuna ait iki farklı şubede meydana geldi. 21 ve 23 Ağustos'ta iki spor salonuna silahlı saldırı düzenlendi. Durum polis ekiplerine bildirildi. Şüphelileri tespit etmek için çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Şüphelilerin kimliklerini belirleyen polis ekipleri, harekete geçti. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Devrim O., Ayaz Taş (27), Muhammed Can T. (25), Samet Ağaç (25) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ayaz Taş ve Samet Ağaç tutuklanırken, Devrim O. ile Muhammed Can T. serbest bırakıldı.

Orta Mahalle'deki spor salonu 2 Eylül'de bir kez daha kurşunlandı. Bu saldırının ardından çete lideri olduğu ileri sürülen Semih B. ile Berzan D. (24), Emir Can Y. (23) ve Muhammet Can T. (24) gözaltına alındı. 4 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer şüpheliler Muhammed Can T. ve Yusuf G.'nin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.