Aydın’da 86 yaşındaki kadın için arama çalışması başlatıldı

Aydın’da 86 yaşındaki kadın için arama çalışması başlatıldı
Yayınlanma:
Aydın'ın İncirliova ilçesinde evinden çıktıktan sonra geri dönmeyen Alzheimer hastası 86 yaşındaki Hayriye Şen için arama çalışması başlatıldı.

İncirliova ilçesine bağlı Karabağ Mahallesi'nde oturan ve Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Hayriye Şen, gece saatlerinde evinden ayrıldı. Yaşlı kadının evinde olmadığını gören yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

Bunun üzerine Şen'in bulunması için arama çalışması başlatıldı. Mahalle çevresinde jandarma ekiplerince yapılan arama çalışmasına, mahallede oturan vatandaşlar da destek verdi. Şen'in bulunması için arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak: Başlama ve bitiş tarihleri açıklandı
31 bin hektara ekildi dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor: Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor
Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor!
31 bin hektara ekildi, dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor
İstanbullular dikkat saatler sonra başlıyor! İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İstanbullular dikkat, saatler sonra başlıyor!
Bir Mesut Özil vakası daha: 35 yaşında Türk olduğu aklına geldi çocukluk aşkı depreşti
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Türkiye
Tartıştığı ağabeyini tüfekle öldürdü
Tartıştığı ağabeyini tüfekle öldürdü
Sultangazi’de park halindeki otomobil yandı
Sultangazi’de park halindeki otomobil yandı
Son Dakika | Cumhuriyet savcısı boğazından bıçaklanarak öldürüldü
Son Dakika | Cumhuriyet savcısı boğazından bıçaklanarak öldürüldü