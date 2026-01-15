Avukatı olmadan tutukluluk incelemesi yapıldı: Şahan'ın avukatı yerine başka isim yazıldı

“Kent Uzlaşısı” soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın tutukluluk incelemesi, İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yapıldı. İnceleme sonucunda Şahan’ın tutukluluğunun devamına karar verildi.

Kararın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Şahan, tutukluluğunun 300’üncü gününü geride bıraktığını belirterek dosyada delil, somut suçlama ve iddianame bulunmadığını savundu. Şahan, “Tutuksuz yargılama esastır. Toplanamayan deliller, ittifak siyasetimizin suç olmadığının ispatıdır” ifadelerini kullandı.

Tutukluluğun yalnızca kendisini değil, Şişli’yi de etkilediğini öne süren Şahan, ilçenin kayyum yönetimiyle cezalandırıldığını savunarak iddianamenin bir an önce hazırlanmasını talep etti.

BARODAN ATAMA YAPILMIŞ

Şahan’ın avukatı Hüseyin Ersöz, 14 Ocak’ta yapılan tutukluluk incelemesinin, Şahan’ın kendi avukatları duruşmada bulunmadan gerçekleştirildiğini aktardı. Şahan, cezaevi idaresine sunduğu dilekçeyle incelemeye katılmak istemediğini, yerine müdafilerinin duruşmada hazır bulunacağını bildirdi. Ancak bu kez önceki incelemelerden farklı olarak, Şahan’ın avukatları adliyeye çağrılmadı; İstanbul Barosu’ndan CMK kapsamında avukat görevlendirilmesi yoluna gidildi.

Ersöz, tutukluluğun devamına ilişkin kararlarda dikkat çekici bir başka hususa daha işaret etti. Buna göre, Şahan’ın “Utku” isimli bir avukatı bulunmamasına rağmen kararlarda bu isimle bir müdafiin beyanına yer verildi. Benzer şekilde, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir’in de “Tansu” isimli bir müdafii olmamasına karşın tutanaklarda bu ismin yer aldığı belirtildi.

Dosyada fiilen bulunmayan avukatların beyanlarının karara yazılmasını “hukuki açıklaması olmayan bir durum” olarak nitelendiren Ersöz, sürece ilişkin itirazların sürdüğünü kaydetti.

“ETKİLİ BİR HUKUK YOLU OLMAKTAN ÇIKTI”

Ersöz, kamuoyunun gözü önünde yürütülen bir soruşturmada, savunma makamının bu şekilde devre dışı bırakılmasının hukuk güvenliği ve özgürlük hakkı açısından ağır sonuçlar doğurduğunu vurguladı. Yapılan tutukluluk incelemelerinin, etkili bir hukuk yolu olmaktan çıkarak kapalı devre bir sistem içinde sürdürüldüğünü belirtti.

