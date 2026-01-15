Avukatı olmadan tutukluluk incelemesi yapıldı: Şahan'ın avukatı yerine başka isim yazıldı

Avukatı olmadan tutukluluk incelemesi yapıldı: Şahan'ın avukatı yerine başka isim yazıldı
Yayınlanma:
“Kent Uzlaşısı” soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın tutukluluk incelemesinde, mahkeme tutukluluğun devamına hükmetti. Şahan'ın avukatı olmadan yapılan tutukluluk incelemesinde başka avukatların isminin yazıldığı belirtildi.

“Kent Uzlaşısı” soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın tutukluluk incelemesi, İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yapıldı. İnceleme sonucunda Şahan’ın tutukluluğunun devamına karar verildi.

Kararın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Şahan, tutukluluğunun 300’üncü gününü geride bıraktığını belirterek dosyada delil, somut suçlama ve iddianame bulunmadığını savundu. Şahan, “Tutuksuz yargılama esastır. Toplanamayan deliller, ittifak siyasetimizin suç olmadığının ispatıdır” ifadelerini kullandı.

Tutukluluğun yalnızca kendisini değil, Şişli’yi de etkilediğini öne süren Şahan, ilçenin kayyum yönetimiyle cezalandırıldığını savunarak iddianamenin bir an önce hazırlanmasını talep etti.

BARODAN ATAMA YAPILMIŞ

Şahan’ın avukatı Hüseyin Ersöz, 14 Ocak’ta yapılan tutukluluk incelemesinin, Şahan’ın kendi avukatları duruşmada bulunmadan gerçekleştirildiğini aktardı. Şahan, cezaevi idaresine sunduğu dilekçeyle incelemeye katılmak istemediğini, yerine müdafilerinin duruşmada hazır bulunacağını bildirdi. Ancak bu kez önceki incelemelerden farklı olarak, Şahan’ın avukatları adliyeye çağrılmadı; İstanbul Barosu’ndan CMK kapsamında avukat görevlendirilmesi yoluna gidildi.

resul-emrah-sahan-tutukluluk-incelemesi-helin-yilmaz.webp

Ersöz, tutukluluğun devamına ilişkin kararlarda dikkat çekici bir başka hususa daha işaret etti. Buna göre, Şahan’ın “Utku” isimli bir avukatı bulunmamasına rağmen kararlarda bu isimle bir müdafiin beyanına yer verildi. Benzer şekilde, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir’in de “Tansu” isimli bir müdafii olmamasına karşın tutanaklarda bu ismin yer aldığı belirtildi.

Resul Emrah Şahan'dan Silivri'de yeni besteResul Emrah Şahan'dan Silivri'de yeni beste

Dosyada fiilen bulunmayan avukatların beyanlarının karara yazılmasını “hukuki açıklaması olmayan bir durum” olarak nitelendiren Ersöz, sürece ilişkin itirazların sürdüğünü kaydetti.

“ETKİLİ BİR HUKUK YOLU OLMAKTAN ÇIKTI”

Ersöz, kamuoyunun gözü önünde yürütülen bir soruşturmada, savunma makamının bu şekilde devre dışı bırakılmasının hukuk güvenliği ve özgürlük hakkı açısından ağır sonuçlar doğurduğunu vurguladı. Yapılan tutukluluk incelemelerinin, etkili bir hukuk yolu olmaktan çıkarak kapalı devre bir sistem içinde sürdürüldüğünü belirtti.

İBB İddianamesi Halktv.com.tr'de! İşte tüm öne çıkanlarİBB İddianamesi Halktv.com.tr'de! İşte tüm öne çıkanlar

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Türkiye
Mardin'de gece yarısı saldırı! 4 iş yeri otomatik silahlarla tarandı
Mardin'de gece yarısı saldırı! 4 iş yeri otomatik silahlarla tarandı
Bir hükümlünün saldırısında 2 infaz koruma memuru yaralandı
Bir hükümlünün saldırısında 2 infaz koruma memuru yaralandı
İstinat duvarı okul bahçesine çöktü: O anlar kamerada
İstinat duvarı okul bahçesine çöktü: O anlar kamerada