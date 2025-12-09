AVM'den stada, iş yerinden otobüse... Her yerde zorunlu oldu

Sağlık Bakanlığı, hastane dışı kalp krizlerinde ölümleri azaltmak ve acil ekipler gelene kadar ilk müdahaleyi sağlamak amacıyla düğmeye bastı. Hazırlanan yönetmelik, cihazların nereye konulacağından bakımına kadar her detayı belirledi. Buna göre, OED cihazları herkesin rahatça görebileceği, kilitli olmayan dolaplarda ve her an kullanıma hazır vaziyette tutulacak.

CİHAZLAR OED-NET SİSTEMİNE BAĞLANACAK

Cihazların sadece orada durması yetmeyecek; "akıllı" olması da gerekecek.

Yönetmeliğe göre OED'lerin Türkçe ve İngilizce sesli komut özelliği taşıması zorunlu. Ayrıca cihazın batarya durumu, konumu ve EKG verileri, kurulacak olan OED-Net sistemine anlık olarak aktarılacak.

Ancak Milli Savunma Bakanlığı ve Emniyet gibi güvenlik birimlerindeki cihazların konum bilgisi paylaşımı güvenlik gerekçesiyle muaf tutuldu.

KİLİTLİ DOLAP YASAK, ERİŞİM KOLAY OLACAK

Hayati müdahalede saniyelerin önemi büyük. Bu nedenle cihazların "görüş alanı dışında" veya "kilitli" alanlarda tutulması yasaklandı.

Son dakika | Bakanlık duyurdu: Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak

OED'ler, ısı ve nemden koruyan özel dolaplarda, acil durumda kolayca açılabilecek şekilde muhafaza edilecek. Yerleri ise özel uyarıcı levhalarla işaretlenecek. Cihazı sağlık personeli dışında, ilk yardımcı sertifikası olanlar ve "halktan kurtarıcılar" da kullanabilecek.

ADIM ADIM YAYGINLAŞTIRMA TAKVİMİ

Zorunluluk bir anda değil, üç aşamada hayata geçecek. İşletme ve kurumların takvimi şöyle:

2026 Sonu: Havalimanları, uçaklar, 500'den fazla çalışanı olan iş yerleri, büyük AVM'ler, 10 bin kapasiteli statlar ve kent meydanları.

Bakanlık düğmeye bastı: Türkiye için 'Şok' zorunluluk geliyor!

2027 Sonu: 100 yatak üzeri oteller, öğrenci yurtları, 200 üzeri çalışanı olan iş yerleri, büyük ibadethaneler ve sporcu eğitim merkezleri.

2028 Sonu: Benzin istasyonları ve daha küçük ölçekli iş yerleri de sisteme dahil edilecek.