AVM'den stada, iş yerinden otobüse... Her yerde zorunlu oldu

AVM'den stada, iş yerinden otobüse... Her yerde zorunlu oldu
Yayınlanma:
Ani kalp durmalarına karşı hayati önem taşıyan 'otomatik şok cihazı' (OED) kullanımı için yeni dönem resmen başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle, AVM'lerden statlara, iş yerlerinden toplu taşımaya kadar pek çok noktada bu cihazların bulundurulması şart koşuldu.

Sağlık Bakanlığı, hastane dışı kalp krizlerinde ölümleri azaltmak ve acil ekipler gelene kadar ilk müdahaleyi sağlamak amacıyla düğmeye bastı. Hazırlanan yönetmelik, cihazların nereye konulacağından bakımına kadar her detayı belirledi. Buna göre, OED cihazları herkesin rahatça görebileceği, kilitli olmayan dolaplarda ve her an kullanıma hazır vaziyette tutulacak.

CİHAZLAR OED-NET SİSTEMİNE BAĞLANACAK2023/05/13/prof-dr-ozhasenekler-cocuklar-kalp-masaji-ve-otomatik-sok-cihazi-ile-binlerce-hayat-kurtarabilir-9928-dhaphoto4.jpg

Cihazların sadece orada durması yetmeyecek; "akıllı" olması da gerekecek.

Yönetmeliğe göre OED'lerin Türkçe ve İngilizce sesli komut özelliği taşıması zorunlu. Ayrıca cihazın batarya durumu, konumu ve EKG verileri, kurulacak olan OED-Net sistemine anlık olarak aktarılacak.

Ancak Milli Savunma Bakanlığı ve Emniyet gibi güvenlik birimlerindeki cihazların konum bilgisi paylaşımı güvenlik gerekçesiyle muaf tutuldu.

KİLİTLİ DOLAP YASAK, ERİŞİM KOLAY OLACAK

Hayati müdahalede saniyelerin önemi büyük. Bu nedenle cihazların "görüş alanı dışında" veya "kilitli" alanlarda tutulması yasaklandı.

Son dakika | Bakanlık duyurdu: Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacakSon dakika | Bakanlık duyurdu: Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak

OED'ler, ısı ve nemden koruyan özel dolaplarda, acil durumda kolayca açılabilecek şekilde muhafaza edilecek. Yerleri ise özel uyarıcı levhalarla işaretlenecek. Cihazı sağlık personeli dışında, ilk yardımcı sertifikası olanlar ve "halktan kurtarıcılar" da kullanabilecek.

ADIM ADIM YAYGINLAŞTIRMA TAKVİMİ

2022/04/03/diyarbakirda-sicak-havada-tarihi-mekanlar-bos-kaldi-cami-icleri-dolu-9527-dhaphoto4.jpg

Zorunluluk bir anda değil, üç aşamada hayata geçecek. İşletme ve kurumların takvimi şöyle:

2026 Sonu: Havalimanları, uçaklar, 500'den fazla çalışanı olan iş yerleri, büyük AVM'ler, 10 bin kapasiteli statlar ve kent meydanları.

Bakanlık düğmeye bastı: Türkiye için 'Şok' zorunluluk geliyor!Bakanlık düğmeye bastı: Türkiye için 'Şok' zorunluluk geliyor!

2027 Sonu: 100 yatak üzeri oteller, öğrenci yurtları, 200 üzeri çalışanı olan iş yerleri, büyük ibadethaneler ve sporcu eğitim merkezleri.

2028 Sonu: Benzin istasyonları ve daha küçük ölçekli iş yerleri de sisteme dahil edilecek.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Naci Görür net ifadelerle duyurdu: Burada deprem bekliyoruz
Sibirya soğukları geliyor! Buz gibi hava dalgası Türkiye’ye giriş yapmak üzere
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
İddianamede 'İBB yaptı' denilen dökümü AKP'li belediye talep etmiş!
NASA risk oranını açıkladı: Kuyruklu yıldız bu ay geliyor
NASA risk oranını açıkladı: Kuyruklu yıldız bu ay geliyor
Emekliye refah payı geliyor mu? Altı puanlık dokunuş masada!
TRT dev maç öncesi müjdeyi verdi: Şifresiz yayınlanacak
TRT dev maç öncesi müjdeyi verdi: Şifresiz yayınlanacak
Meteoroloji’den 4 il için kar ve don uyarısı: Sabah başlıyor, geceye kadar sürecek
Sofrada küçük bir devrim: Lezzetten ödün vermeden 6 adımda tuzu azaltın
Türkiye
Kıbrıs'ta sağanak sele neden oldu! Okullar tatil edildi
Kıbrıs'ta sağanak sele neden oldu! Okullar tatil edildi
Naci Görür net ifadelerle duyurdu: Burada deprem bekliyoruz
Naci Görür net ifadelerle duyurdu: Burada deprem bekliyoruz
Okuldan alevler yükseldi: Veliler okula koştu
Okuldan alevler yükseldi: Veliler okula koştu