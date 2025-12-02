Son dakika | Bakanlık duyurdu: Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) cihazlarının, tüm AVM ve havalimanlarında bulundurulmasını kademeli olarak artıracaklarını duyurdu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Acil durumlarda saniyelerin hayat için önemli olduğu kritik anlar için ASELSAN işbirliği ve yerli mühendisliğimizin gücüyle geliştirilen otomatik şok cihazı OED projesini hayata geçiriyoruz. Bu proje Türkiye'nin sağlık vizyonunda tarihi bir eşiktir. Bugün tanıtımını yaptığımız otomatik şok cihazları kalp durması gibi müdahalenin saniyelerle ölçüldüğü anlarda ambulans ekibi ulaşana kadar vatandaşımızın hayata tutunmasını sağlayacak bir yaşam köprüsüdür. ASELSAN imzalı bu yerli cihazlarımız kullanıcı dostu arayüzü, Türkçe sesli komut sistemi, sizi yönlendiren akıllı teknolojisiyle vatandaşlarımızı o anın kahramanı yapabilecek donanımdadır. Cihaz ritmi analiz eden şok gerekip gerekmediğine karar verir.

Hazırladığımız OED Yönetmeliğiyle 2026-2028 yıllarını kapsayan stratejik planımız çerçevesinde havaalanları, AVM'ler, istasyonlar gibi insan yoğunluğunun fazla olduğu alanlarda bu cihazların bulundurulmasını kademeli olarak artıracağız."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

