AVM'de bıçaklı kavga! 2 çocuk tutuklandı
Ankara'da bir alışveriş merkezinde 18 yaşından küçük iki grup arasında çıkan tartışmada M.E.B. bıçaklanmıştı. Olaya ilişkin gözaltına alınan D.Ç. ve Ö.F.D. isimli çocuklar tutuklanırken M.U. isimli çocuk ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ankara'da bir alışveriş merkezinde 18 yaşından küçük M.E.B.'nin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan çocuklardan D.Ç. ve Ö.F.D. tutuklandı; M.U. isimli çocuk ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'KIZ ARKADAŞ' MESELESİ NEDENİYLE KAVGA ÇIKTI

Olay, dün akşam saatlerinde Etimesgut ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşından küçük iki grup arasında "kız arkadaş" meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kesici aletlerin kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Yaşanan arbede sırasında D.Ç., kesici aletle M.E.B.’yi yaraladı.

YARALI ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Arbede sırasında bıçaklanan M.E.B., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

AVM’de endişe yaratan olay anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

18 YAŞINDAN KÜÇÜK İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polis; M.E.B.’yi bıçakla yaralayan D.Ç. ile olaya karıştığı tespit edilen M.U. ve Ö.F.D. isimli çocukları yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen çocuklardan D.Ç. ve Ö.F.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, M.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

