Avcılar'da otomobile silahlı saldırı!

İstanbul Avcılar'da park halinde bulunan bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Olayda otomobilin içinde bulunan sürücü Samet Yeni yaralandı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Avcılar Tahtakale Mahallesi Doğa Sokak'ta meydana geldi.

OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ OMUZUNDAN YARALANDI

İddiaya göre, park halinde bulunan 34 ES 7773 plakalı otomobile, kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Bu esnada aracında bulunan sürücü Samet Yeni, omzundan yaralandı.

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SALDIRGAN OLAY YERİNDEN KAÇTI

Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinin ardından yaralı sürücü Samet Yeni, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, saldırının ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

YARALANAN SÜRÜCÜ, BİR İSİM VERDİ

Yaralanan sürücü Samet Yeni'nin kendisini yeğeni olduğunu belirten Hamza Sipahi, "Sağ omzundan vuruldu. Arabanın yanında yatıyordu; yanına gittiğimde bir isim söyledi ama kim olduğunu bilmiyorum" şeklinde konuştu.