Avcılar'da otomobile silahlı saldırı!

Yayınlanma:
Avcılar'da park halindeki otomobile, kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Olayda otomobilin içindeki sürücü omuzundan yaralanırken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul Avcılar'da park halinde bulunan bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Olayda otomobilin içinde bulunan sürücü Samet Yeni yaralandı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Avcılar Tahtakale Mahallesi Doğa Sokak'ta meydana geldi.

istanbul-avcilarda-otomobile-silahli-1150406-341634-1.jpg

OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ OMUZUNDAN YARALANDI

İddiaya göre, park halinde bulunan 34 ES 7773 plakalı otomobile, kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Bu esnada aracında bulunan sürücü Samet Yeni, omzundan yaralandı.

Park halindeki araçta ölü olarak bulundu!Park halindeki araçta ölü olarak bulundu!

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

istanbul-avcilarda-otomobile-silahli-1150404-341634-1.jpg

SALDIRGAN OLAY YERİNDEN KAÇTI

Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinin ardından yaralı sürücü Samet Yeni, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, saldırının ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

istanbul-avcilarda-otomobile-silahli-1150433-341634-1.jpg

YARALANAN SÜRÜCÜ, BİR İSİM VERDİ

Yaralanan sürücü Samet Yeni'nin kendisini yeğeni olduğunu belirten Hamza Sipahi, "Sağ omzundan vuruldu. Arabanın yanında yatıyordu; yanına gittiğimde bir isim söyledi ama kim olduğunu bilmiyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Asgari ücrete ara zam iddiası: İsa Karakaş tarih vererek duyurdu
İsa Karakaş tarih vererek duyurdu
Asgari ücrete ara zam iddiası
N'Golo Kante evli mi? Köydeki düğünü en yakın arkadaşı açıkladı
N'Golo Kante evli mi?
En yakın arkadaşından Köy düğünü itirafı
Patates kabuklarından yapılmış bir poşet gezegeni kurtarabilir mi? Japonlar yaptı bile!
İzmir’in barajlarında sürpriz yükseliş! Gördes Barajı hayat buldu
Gördes Barajı'nda sürpriz gelişme
İzmir’de mucize gibi olay
Altın tekrar kritik eşiği geçti!
Altın tekrar kritik eşiği geçti!
Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yeni yağış dalgası geliyor
Meteoroloji tarih vererek uyardı
Yeni yağış dalgası geliyor
TFF'den beklenen Skriniar kararı geldi
Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı: Bankalar teker teker açıkladı
Bankalar teker teker tutarları açıkladı
Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı
2 dev AVM satıldı: 350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
2 dev AVM satıldı
350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
Yemekten sonra yürüyüş mü aç karnına koşmak mı?
Türkiye
Osmaniye'de tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı
Osmaniye'de tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı
Migros depo işçilerine patronun evi önünde abluka! Çok sayıda gözaltı
Migros depo işçilerine patronun evi önünde abluka! Çok sayıda gözaltı
Kars merkezli 5 ilde dolandırıcılık operasyonu
Kars merkezli 5 ilde dolandırıcılık operasyonu