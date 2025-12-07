Attığı mesaj başına bela oldu: Pusu kurup kabusu yaşattılar

Attığı mesaj başına bela oldu: Pusu kurup kabusu yaşattılar
Yayınlanma:
Güncelleme:
Diyarbakır’da F.O., yengesine sosyal medyadan mesaj atarak buluşmaya çağıran K.B.yi, buluşma noktasında dövüp, tabancayla bacağından vurdu. Olay güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan F.O. tutuklandı.

Olay, 2 Aralık’ta Yenişehir ilçesi Mahmut Azizoğlu Caddesi’ndeki bir kafede meydana geldi. F.O., dayısının eşine sosyal medya üzerinden mesaj atıp buluşmak isteyen K.B.’yi belirtilen kafede bekledi.

attigi-mesaj-basina-bela-oldu-pusu-kurup-kabusu-yasattilar-1.jpg

Kafeye gelen K.B., F.O. ve çevredekiler tarafından önce dövüldü, ardından tabancayla bacağından vuruldu.

attigi-mesaj-basina-bela-oldu-pusu-kurup-kabusu-yasattilar-4.jpg

Darp anları cep telefonuyla görüntülenirken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. K.B., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Darp anları cep telefonuyla görüntülenirken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. K.B., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

“YENGEME SARKINTILIK YAPTI” DEDİ

Gözaltına alınan F.O. ifadesinde yengesine mesaj atarak sarkıntılık yaptığını öne sürdüğü K.B.’yi bu nedenle vurduğunu söyledi.

attigi-mesaj-basina-bela-oldu-pusu-kurup-kabusu-yasattilar-3.jpg

F.O., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tedavisinin ardından taburcu edilen K.B. hakkında da taciz iddiasıyla işlem başlatıldığı öğrenildi.

attigi-mesaj-basina-bela-oldu-pusu-kurup-kabusu-yasattilar-2.jpg

Kaynak:DHA

