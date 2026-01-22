Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitim görürken Londra’da burs kazanarak üreme tıbbı alanında önemli çalışmalar yapan Prof. Dr. Bahar Uslu, Türkiye’ye döndüğünde embriyoloji uzmanı olarak Van’da zorunlu hizmete başladı. Doğu Anadolu’da ilk tüp bebek laboratuvarlarını kurarak büyük bir ilke imza atan Uslu, yazdığı kitaplarla üreme tıbbı alanında adını duyurdu. Bu başarıları sayesinde Yale Üniversitesi’nden davet alarak, Anadolu’daki bu önemli çalışmaları uluslararası alanda tanıtmak üzere ABD’ye gitti.

TÜP BEBEK TEDAVİSİNDE 'USLU YÖNTEMİ' LİTERATÜRE GİRDİ

ABD'de başlattığı proje sayesinde, dünya genelinde 40 yıldır kullanılan yumurta sayma yöntemindeki yanlışlıkları ve eksiklikleri tespit eden Prof. Dr. Bahar Uslu, geliştirdiği yenilikçi yaklaşımıyla tıp dünyasında büyük takdir topladı.

‘Uslu Yöntemi’ adıyla tıp literatürüne giren bu yeni yöntem, tüp bebek tedavisi gören ve menopoza yaklaşan kadınların yumurtalıklarındaki potansiyeli doğru şekilde ölçmeyi sağladı. Başarısı, üreme tıbbı alanında uzman olan bilim insanları tarafından büyük ilgiyle karşılandı ve Prof. Dr. Uslu, Barselona’da düzenlenen bir toplantıya davet edilerek bu alandaki katkılarını uluslararası arenada paylaştı.

DÜNYADA ‘EMBRİYO HAKLARI’ KONULU İLK YAYININI YAPTI

ABD'deki tıpta, özellikle kendi uzmanlık alanında büyük eksiklikler gören Bahar Uslu, tıp tarihinin, ahlaki ve etik değerlerin Türkiye’deki kadar önemsenmediğini fark etti. Bunun üzerine, dünyada bir ilk olarak ‘Embriyo Hakları’ başlıklı bir literatür yayınladı. Bu çalışma, tıp dünyasında büyük yankı uyandırırken, ABD'nin Alabama eyaletindeki iki tüp bebek kliniği, düzenlemelerdeki eksiklikler nedeniyle ardı ardına kapandı.

ALABAMA’DA ÇALINAN EMBRİYOLAR DAVASINA BİLİRKİŞİLİK YAPTI

Embriyoların korunması gerektiği ve hukuki statülerinin tartışıldığı bir davada, çocuk sahibi olmak isteyen bir çiftin embriyo çalma girişimi üzerine, ABD'deki Anayasa Mahkemesi, embriyonun sadece bir doku mu yoksa insan potansiyeli mi olduğuna karar veremedi.

Mahkeme, bu konuda yayımlanan çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Bahar Uslu'ya başvuruda bulundu. Uslu, davada bilirkişi olarak görev alırken, Donald Trump yönetiminin ilgisini çekti. Ardından, ABD'de ‘Üreme Tıbbı Yüksek Direktörü’ olarak göreve başladı.

‘BU GÖREVİ İLK TÜRK HEKİM OLARAK KABUL ETMİŞ OLDUM’

Türk Tıp Öğrencileri Birliği’nin davetiyle Türkiye’ye gelen Prof. Dr. Bahar Uslu, memleketi Adana’ya gerçekleştirdiği ziyarette yaşadığı süreci aktardı. Uslu, açıklamasında şunları söyledi: