Atatürk Ormanı'na bariyer olacak alanı haraç mezat satışa çıkardılar

Hazine arazilerinin satışıyla sürekli gündemde olan iktidar, İstanbul Şile'deki Atatürk Ormanı’na bitişik ormanlık alanı da satış listesine aldı. Söz konusu alan 1997 yılında 2/B uygulaması kapsamında Atatürk Ormanı sınırlarından çıkarılmış, bugüne kadar da herhangi bir yapılaşma olmadığı için boş halde kalmıştı.

20 bin 800 metrekare büyüküğündeki alan fiilen ormanın uzantısı ağaçları da bulundururken Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın (ÖİB) ilanına göre, tapu kayıtlarında “tarla” vasfıyla yer alıyor.

ATATÜRK ORMANI'NA BARİYER OLACAK ALANI HARAÇ MEZAT SATIŞA ÇIKARDILAR

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, Hazine’nin orman niteliği taşıyan bu alanı yeniden Atatürk Ormanı’na dahil etmek yerine satışa çıkarması, ormancılar arasında tepkiye yol açtı.

Orman mühendisleri, bölgenin Atatürk Ormanı’nı koruma açısından stratejik bir noktada bulunduğunu vurguladı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın şimdiye kadar bu alanın yeniden orman sınırlarına katılması için adım atması gerektiğini belirten orman mühendisleri, sürecin hâlâ geri döndürülebileceğini ifade etti. Satış listesinden çıkarılmasının mümkün olduğuna dikkat çeken ormancılar, alanın yapılaşmaya açılması halinde Atatürk Ormanı’nın da risk altına gireceği uyarısında bulundu.

Satışa çıkarılan “tarla” vasıflı alan, Şile’nin en değerli bölgeleri arasında yer alıyor. Hazine arazisinin hemen yanında 7 villadan oluşan, havuzlu lüks bir site bulunuyor. Bölgede konut imarlı arsaların metrekare fiyatlarının 25 bin liraya kadar çıktığı belirtiliyor.

Murat Kurum'u tek yetkili yapacak teklif Meclis'te: Milli parkları istediğine 99 yıllığına verecek

Açık artırma yoluyla ihale edilecek alanın yaklaşık 500 milyon liraya alıcı bulabileceği, imar değişikliği yapılması durumunda ise değerinin daha da artabileceği ifade ediliyor.

124 BİN 210 METREKARE KAMU ARAZİSİ SATIŞA ÇIKTI

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Şile’deki bu alanla birlikte 7 kentte toplam 124 bin 210 metrekare büyüklüğünde kamuya ait arsa ve arazileri satışa çıkardı.

Toplam 110 milyon lira geçici teminat bedeli belirlenen taşınmazlar; İstanbul, Ankara, Antalya, Muğla (Bodrum), Nevşehir, Konya ve Şanlıurfa’da yer alıyor. Bodrum Gökçebel’de satışa sunulan arsa, birbirine yakın dört ayrı parselden oluşuyor. Antalya’nın turistik Manavgat ilçesinde toplam 11 bin 835 metrekarelik alan bulunurken, Konya’daki 35 bin 402 metrekarelik arsa ile Ankara, Nevşehir ve Şanlıurfa’daki taşınmazların da ay sonuna kadar satılması planlanıyor.

