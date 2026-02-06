Atatürk Ormanı'na bariyer olacak alanı haraç mezat satışa çıkardılar

Atatürk Ormanı'na bariyer olacak alanı haraç mezat satışa çıkardılar
Yayınlanma:
Şile Atatürk Ormanı'na bariyer olacak 2b uygulamasıyla daha önce orman vasfı iptal edilen alanı haraç mezat satışa çıkardılar. Alan, tarla vasfında görülürken, imar geçmesi durumunda yerleşim yeri ile Atatürk Ormanı'nı doğrudan sınır haline getirecek.

Hazine arazilerinin satışıyla sürekli gündemde olan iktidar, İstanbul Şile'deki Atatürk Ormanı’na bitişik ormanlık alanı da satış listesine aldı. Söz konusu alan 1997 yılında 2/B uygulaması kapsamında Atatürk Ormanı sınırlarından çıkarılmış, bugüne kadar da herhangi bir yapılaşma olmadığı için boş halde kalmıştı.

20 bin 800 metrekare büyüküğündeki alan fiilen ormanın uzantısı ağaçları da bulundururken Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın (ÖİB) ilanına göre, tapu kayıtlarında “tarla” vasfıyla yer alıyor.

ATATÜRK ORMANI'NA BARİYER OLACAK ALANI HARAÇ MEZAT SATIŞA ÇIKARDILAR

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, Hazine’nin orman niteliği taşıyan bu alanı yeniden Atatürk Ormanı’na dahil etmek yerine satışa çıkarması, ormancılar arasında tepkiye yol açtı.

Orman mühendisleri, bölgenin Atatürk Ormanı’nı koruma açısından stratejik bir noktada bulunduğunu vurguladı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın şimdiye kadar bu alanın yeniden orman sınırlarına katılması için adım atması gerektiğini belirten orman mühendisleri, sürecin hâlâ geri döndürülebileceğini ifade etti. Satış listesinden çıkarılmasının mümkün olduğuna dikkat çeken ormancılar, alanın yapılaşmaya açılması halinde Atatürk Ormanı’nın da risk altına gireceği uyarısında bulundu.

ataturk-ormanina-bariyer-olacak-alani-harac-mezat-satisa-cikardilar-2.jpg

Satışa çıkarılan “tarla” vasıflı alan, Şile’nin en değerli bölgeleri arasında yer alıyor. Hazine arazisinin hemen yanında 7 villadan oluşan, havuzlu lüks bir site bulunuyor. Bölgede konut imarlı arsaların metrekare fiyatlarının 25 bin liraya kadar çıktığı belirtiliyor.

Murat Kurum'u tek yetkili yapacak teklif Meclis'te: Milli parkları istediğine 99 yıllığına verecekMurat Kurum'u tek yetkili yapacak teklif Meclis'te: Milli parkları istediğine 99 yıllığına verecek

Açık artırma yoluyla ihale edilecek alanın yaklaşık 500 milyon liraya alıcı bulabileceği, imar değişikliği yapılması durumunda ise değerinin daha da artabileceği ifade ediliyor.

124 BİN 210 METREKARE KAMU ARAZİSİ SATIŞA ÇIKTI

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Şile’deki bu alanla birlikte 7 kentte toplam 124 bin 210 metrekare büyüklüğünde kamuya ait arsa ve arazileri satışa çıkardı.

Toplam 110 milyon lira geçici teminat bedeli belirlenen taşınmazlar; İstanbul, Ankara, Antalya, Muğla (Bodrum), Nevşehir, Konya ve Şanlıurfa’da yer alıyor. Bodrum Gökçebel’de satışa sunulan arsa, birbirine yakın dört ayrı parselden oluşuyor. Antalya’nın turistik Manavgat ilçesinde toplam 11 bin 835 metrekarelik alan bulunurken, Konya’daki 35 bin 402 metrekarelik arsa ile Ankara, Nevşehir ve Şanlıurfa’daki taşınmazların da ay sonuna kadar satılması planlanıyor.

İstediğiniz kriterlere göre (başlık dahil toplam 6 satır, 5 sağda 5 solda olacak şekilde) hazırlanan tablo aşağıdadır:

İstediğiniz kriterlere göre (başlık birleştirilmiş, toplam 6 satır, 5 sağda 5 solda ve genişletilmiş formatta) hazırlanan tablo aşağıdadır:

İŞTE SATIŞ LİSTESİNE KONULAN KUPON ARSALAR
İstanbul / Şile — 20.800 m²Ankara / Çankaya — 1.790 m²
Muğla / Bodrum — 20.278 m²Nevşehir — 3.080 m²
Muğla / Bodrum — 25.926 m²Nevşehir — 2.313 m²
Antalya / Manavgat — 5.175 m²Konya — 35.402 m²
Antalya / Manavgat — 6.660 m²Şanlıurfa — 2.786 m²

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Herkes altına kitlendi, ne yapsa tutunamadı
Herkes altına kitlendi
Ne yapsa tutunamadı
Meteoroloji alarm verdi: 20 ili listeye aldı
‘Bir şeyiniz yok’ dediler, bizi gönderdiler
Ünlü milyarder Fenerbahçe'ye savaş açtı: Süper Lig devine başkan olmayı reddetti
Süper Lig devine başkan olmayı reddetti
Ünlü milyarder Fenerbahçe'ye savaş açtı
Çin otomotivinde BYD tahtını kaybetti: Ocak ayı satışlarında yeni bir üretici zirvede!
Ocak ayı satışlarında yeni bir üretici zirvede!
Çin otomotivinde BYD tahtını kaybetti
En düşük maaş 47 bin 304 lira oldu: Bayram öncesi de 4 bin lira verilecek
Bayram öncesi de 4 bin lira verilecek
En düşük maaş 47 bin 304 lira oldu
Diploma iptal kararına referans gösterilen profesör: 35 yıl sonra iptal edilemez
İslam Memiş elindeki tüm altınları satacağı zamanı açıkladı
"Yılın altın vuruşu olacak!"
İslam Memiş elindeki tüm altınları satacağı zamanı açıkladı
Parayı altına yatırıp zengin olmuştu: Yeni metali belli oldu!
Yeni metali belli oldu!
Parayı altına yatırıp zengin olmuştu
Zehra Güneş'ten sürpriz karar: İmzayı attı bile
Zehra Güneş'ten sürpriz karar
Türkiye
17 fay enerji yüklüyor! "İzmir büyük deprem sınavını vermedi"
17 fay enerji yüklüyor! "İzmir büyük deprem sınavını vermedi"
Boğaziçi’nde “kayyum rektör” protestosuna katılan mezunlara okula giriş yasağı!
Boğaziçi’nde “kayyum rektör” protestosuna katılan mezunlara okula giriş yasağı!
Evde zorla tutulan kadın kurtarıldı
Evde zorla tutulan kadın kurtarıldı