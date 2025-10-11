Murat Kurum'u tek yetkili yapacak teklif Meclis'te: Milli parkları istediğine 99 yıllığına verecek

Geçtiğimiz yasama yılında iktidarın aylarca süren tartışmaların sonucunda zeytinlikleri maden sahasına çeviren kanun teklifini Meclis'ten geçirmesinin ardından yeni yasama yılının ilk tartışmalı kararı geldi.

Zeytinlikler, hazine arazileri, Atatürk Orman Çiftliği'nin ardından sıra milli parklara geldi. Uygun görülen milli park alanlarına otel ve konaklama tesisleri yapabilme imkanını veren imar planı düzenlemesi Meclis'e sunuldu. Teklifte yetkinin tek yere verilmesi dikkat çekti.

MURAT KURUM'U TEK YETKİLİ YAPACAK TEKLİF MECLİS'TE

T24'ten Ceren Bayar'ın haberine göre, AKP tarafından hazırlanan “Milli Parklar ve Kültür Alanlarını Düzenleyen Kanun Teklifi" ile milli parklar ve tabiat alanlarında turizm amaçlı yapılaşmanın önü açılacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan teklif, milli parkların belirli bölümlerinde turizme yönelik yatırımların önünü açarken, bu yatırımlar için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın onayını zorunlu kılıyor. Buna göre; Kanal İstanbul başta olmak üzere çok sayıda hazine arazisiyle ilgili tartışmalı karara imza atan Bakan Murat Kurum idaresindeki bakanlığın uygun görüşü alınmadan hiçbir yapılaşmaya izin verilmeyecek.

Kanun teklifinin yasalaşması durumunda, milli park sınırları içinde petrol, doğalgaz iletim hattı, trafo ve su altyapısı gibi tesislerin kurulmasına da olanak tanınacak. Bu tür projeler yalnızca bedeli karşılığında ve ilgili bakanlığın izniyle yapılabilecek.

MİLLİ PARKLARI İSTEDİĞİNE 99 YILLIĞINA VERECEK

Bakanlık izniyle milli parklara kurulan turizm işletmelerinin faaliyet süresi 49 yıl olarak belirlenecek. Ancak, işletmelerin belirlenen süre zarfında “başarılı” bulunması halinde bu süre 99 yıla kadar uzatılabilecek.

Teklifte yer alan bir diğer maddeye göre, Milli Parklar Genel Müdürlüğü “lüzum görülen yerlerde” döner sermayeli işletmeler kurabilecek. Cumhurbaşkanına, bu işletmeler için tahsis edilen sermaye miktarını beş katına kadar artırma yetkisi verilecek.

Teklifte ayrıca, milli park ve tabiat parklarında gelişme planları kesinleşmeden turizm amaçlı yapılaşmaya gidilemeyeceği hükmü de yer alıyor.