Askeri hastane sorunu yine gündemde: AKP söz vereli 896 gün oldu halen ortada yok

2016'daki darbe girişiminin ardından kapatılan askeri hastanelerin yeniden açılacağı yönündeki açıklamalar, henüz somut bir sonuç vermedi. Dönemin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın 11 Ağustos 2022'deki "çözümü önümüzdeki günlerde yola koyacağız" açıklamasının üzerinden 896 gün geçti.

MUHALEFETTEN YASA TEKLİFLERİ GÜNDEME ALINMADI

CHP ve İYİ Parti başta olmak üzere muhalefet partileri, askeri hastanelerin yeniden açılması için Meclis'e yasa teklifleri verdi. Ancak bu tekliflerin hiçbiri iktidar tarafından görüşülmedi. CHP'li Yankı Bağcıoğlu konuyu "milli güvenliği zayıflatan bir sorun" olarak nitelendirdi. Konuyu Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ da gündeme getirdi.

Bahçeli: Askeri hastanelerin kapatılması hataydı açılması sevap olacaktır

ASKERİ DOKTOR SAYISINDA KESKİN DÜŞÜŞ

26 şehirdeki 32 askeri hastanenin kapatılıp Sağlık Bakanlığı'na devredilmesi sonucu, savaş cerrahisi uzmanı askeri doktor sayısında büyük bir azalma yaşandı. Dönemin Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, sayının 2043'ten 347'ye düştüğünü belirterek "vahim durumdayız" açıklamasını yapmıştı.

MSB'den askeri hastane açıklaması! CHP kanun teklifi verdi Bahçeli "Hata" demişti

TÜRKİYE NATO'DA ASKERİ HASTANESİ OLMAYAN TEK ÜLKE

Sözcü’nün haberindeki bilgilere göre, Türkiye halen NATO ülkeleri arasında askeri hastanesi bulunmayan tek ülke konumunda. Asker sayısı Türkiye’ye göre çok daha düşük olan Avusturya, İsveç, Norveç ve Finlandiya gibi ülkelerde dahi askeri hastaneler veya savaş cerrahisi uzmanları bulunuyor.